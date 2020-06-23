Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın

İstanbul Kadıköy'de henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinin çatı katında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

DHA 23.06.2020 - 10:43 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 11:03

Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın - 1
Yangın 09.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Hüseyin Çelik Sokak'ta meydana geldi. Henüz faaliyete geçmeyen 10 katlı iş merkezinde çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.
Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın - 2
Alevler kısa sürede büyüdü.
Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın - 3
Çalışanlar kendi imkanlarıyla aşağıya inerken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın - 4
İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti.
Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın - 5
Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın - 6
Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın - 7
Görgü tanıkları, "Bir anda çatıdan duman ve alevler yükselmeye başladı. İtfaiye ve polise haber verdik. Daha faaliyete geçmedi. İçeride kaynak çalışması yaparken çıkmış yangın" diye konuştu.
Kadıköy'de 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın - 8

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