Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği

İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde elinde satırla yoldan geçenlere tehditler savuran kişiye çevredekiler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alındı.

Haberler - DHA 07.06.2022 - 11:26 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 11:36

Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği - 1

'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında elinde satır olan bir kişi, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı.

Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği - 2

Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.

Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği - 3

Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttu.

Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği - 4

GÖZALTINA ALINDI

Yücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı.

Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği - 5

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Hasan Yücesan olayı şöyle anlattı:

"Dün masada oturuyorduk. O esnada arkadaşın elinde satır vardı. Burada esnaf ve vatandaşlar izlerken, ellerinde telefonla video çekiyorlardı. Ben de arkasından dolaştım. Daha sonra boşluğunu yakalamaya çalıştım.

Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği - 6

Elinden tutarak satırı elinden aldım ve yere düşürdüm. O sırada münakaşa yaşadık. Elimden hafif yaralandım. Polisler gelerek alıp karakola götürdüler.

Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği - 7

Saldırgan kolundan tuttuğu kişiye satırla tehdit ve küfür ediyordu. Vurmasın diye müdahale ederek elindeki satırı almaya çalıştım.''

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