Kadıköy'de satırlı saldırgan paniği

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Hasan Yücesan olayı şöyle anlattı:

"Dün masada oturuyorduk. O esnada arkadaşın elinde satır vardı. Burada esnaf ve vatandaşlar izlerken, ellerinde telefonla video çekiyorlardı. Ben de arkasından dolaştım. Daha sonra boşluğunu yakalamaya çalıştım.