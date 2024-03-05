Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi
İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerlediği iddia edilen bir sürücü, kazaya neden oldu. Kazanın ardından çıkan tartışmada, makas attığı belirtilen sürücü diğer sürücüler tarafından linç edilmek istendi. Trafik magandasına linç girişimi, polisin araya girmesiyle engellendi.
İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyip kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü, diğer sürücüler tarafından linç edilmek istendi.Olay, önceki hafta salı günü saat 21.00 sıralarında Bostancı Köprüsü altında meydana geldi.