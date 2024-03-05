Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi

İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerlediği iddia edilen bir sürücü, kazaya neden oldu. Kazanın ardından çıkan tartışmada, makas attığı belirtilen sürücü diğer sürücüler tarafından linç edilmek istendi. Trafik magandasına linç girişimi, polisin araya girmesiyle engellendi.

Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 1

İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyip kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü, diğer sürücüler tarafından linç edilmek istendi.

Olay, önceki hafta salı günü saat 21.00 sıralarında Bostancı Köprüsü altında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 2

İddiaya göre bir sürücü, diğer araçlara makas atarak ilerlemeye başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen sürücü, iki araca çarparak kaza yaptı.

Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 3

Kendisiyle birlikte iki araçta büyük maddi hasar meydana gelen kazada, olay yerine gelen trafik polisleri rahat tavırlar sergileyen sürücüyü diğer vatandaşların elinden güçlükle kurtardı.

Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 4

Dakikalarca küfürlerin havada uçuştuğu anlarda polis ekipleri araya girerek kazaya karışan sürücüleri sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 5
Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 6
Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 7
Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 8
Kadıköy’de makas atıp kazaya neden olan sürücüye linç girişimi - 9
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