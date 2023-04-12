''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı

Yapılan çalışmada; ''kadınları fuhşa zorlama'', ''silahlı yağma'', ''cinayet'', ''adam öldürmeye teşebbüs'', ''silah ticareti'' gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini ''Kadın terzisi'' olarak tanıtan İ.İ.'nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı.