''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı

Kendini ''Kadın terzisi'' olarak tanıtan İ.İ.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 1

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri kurşunlama ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti.

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''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 2

Yapılan çalışmada; ''kadınları fuhşa zorlama'', ''silahlı yağma'', ''cinayet'', ''adam öldürmeye teşebbüs'', ''silah ticareti'' gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini ''Kadın terzisi'' olarak tanıtan İ.İ.'nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı.

''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 3

Kentte, olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi.

''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 4

Görüntülerden şüpheliler tek tek tespit edildi.

''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 5

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, ''Makas'' adı verilen operasyonda, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin’de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 6

Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21’i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 7

Şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 8

Şüphelilerden 6’sının Yenişehir ilçesinde 19 Haziran 2022’de yaşanan ve restoranda başlayıp sokakta devam eden, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili olduğu belirlendi.

''Kadın terzisi''nin çetesine ''Makas'' operasyonu: 21 gözaltı - 9

Silahlı suç örgütünün bugüne kadar 50 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

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