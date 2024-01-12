Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim

Kayseri’de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntülerini çeken kargocu Erkan T.’ye müstehcenlik suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu. Yeniden yargılanan Ertan T.’nin cezası 1 yıl 6 ay 22 güne düşürüldü.

Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim - 1

Kayseri’de falaka davası sanığına verilen ceza, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Melikgazi’de bir kargo şirketinde çalışan, Erkan T.’nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi.

Erkan T.’nin, falakaya yatırdığı kadınlardan “güzel” dediklerine 500 TL, “çirkin” dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü.

Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim - 2

MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASIYLA 2 YIL 1 AY HAPİS

Erkan T. hakkında eşi H.T.’ye eylemleri nedeniyle eşe karşı eziyet çektirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, müstehcenlik suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Davanın geçen yıl nisan ayında görülen 3’üncü duruşmasına sanık Erkan T., müstehcenlik suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, eşe karşı eziyet suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.
Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim - 3

İSTİNAF KARARI BOZDU

Sanık Erkan T.’nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, bozma kararı verdi.

Dosya, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.
Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim - 4

CEZASI 1,5 YILA İNDİ

Bozma kararı sonrası Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılaması yapılan Erkan T. duruşmaya katılmazken, avukatı Bozkurt salonda hazır bulundu.

Bozma kararına aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirten avukat Bozkurt, “Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilin bu videoları, kendi telefonunda taşıdığına dair dosyada veri yoktur. Bu nedenle bu suçtan beraatini istiyoruz.” dedi.

Mahkeme hakimi, Erkan T.’yi, müstehcenlik suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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