Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
Kayseri’de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntülerini çeken kargocu Erkan T.’ye müstehcenlik suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu. Yeniden yargılanan Ertan T.’nin cezası 1 yıl 6 ay 22 güne düşürüldü.
Kayseri’de falaka davası sanığına verilen ceza, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.
Melikgazi’de bir kargo şirketinde çalışan, Erkan T.’nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi.
Erkan T.’nin, falakaya yatırdığı kadınlardan “güzel” dediklerine 500 TL, “çirkin” dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü.
Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.