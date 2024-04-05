Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı)
Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde birçok vatandaş ellerini Allah'ın huzuruna açacak ve bol bol dua edip, ibadetlerini yerine getirmek için namaz kılacak. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Kadir Gecesi namazı kılınışı.
2024 Kadir Gecesi nedeniyle bu gece milyonlarca Müslüman namaz kılacak. İslam dünyası için kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde kılınan namaz ve edilen duaların Allah tarafından kabul edileceğine inanılmaktadır. Kadir Gecesi namazını ilk defa kılacak olan vatandaşlar ise "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?