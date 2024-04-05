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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı)

Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde birçok vatandaş ellerini Allah'ın huzuruna açacak ve bol bol dua edip, ibadetlerini yerine getirmek için namaz kılacak. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Kadir Gecesi namazı kılınışı.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı) - 1

2024 Kadir Gecesi nedeniyle bu gece milyonlarca Müslüman namaz kılacak. İslam dünyası için kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde kılınan namaz ve edilen duaların Allah tarafından kabul edileceğine inanılmaktadır. Kadir Gecesi namazını ilk defa kılacak olan vatandaşlar ise "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı) - 2

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı) - 3

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı) - 4

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:

1- “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

2- Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

3- Eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

4- İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

5- Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).

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