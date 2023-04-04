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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

Kadir Gecesi, ramazan ayında tüm İslam camiası tarafından merak edilen günler arasında yer alıyor. İslam inancına göre, Allah, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmiş ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Her yıl ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi'nde bu yıl yine binlerce Müslüman ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 1

2023 Kadir Gecesi, tüm İslam coğrafyası tarafından merakla sorgulanan günler arasında yer alıyor. Kur'an'da "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 2

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.

Buna göre; 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 3

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, "azamet" ve "şeref" demektir.

İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur’an’ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.

Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 4

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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