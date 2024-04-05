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Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler 2024: Kadir Gecesi duası nasıl okunur?

Kadir Gecesi duaları ve sureleri, 2024 Kadir Gecesi'nin bu gece idrak edilecek olması nedeniyle sorgulanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde hangi duaların ve surelerin okunacağı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? Kadir Gecesi duası nasıl okunur?

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler 2024: Kadir Gecesi duası nasıl okunur? - 1

2024 Kadir Gecesi, tüm İslam alemi tarafından kutsal bir gece olarak kabul edilir. Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde dualar ve sureler okuyarak ibadetlerini yerine getirebiliyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? Kadir Gecesi duası nasıl okunur?

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Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler 2024: Kadir Gecesi duası nasıl okunur? - 2

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

2024 Kadir Gecesi duaları ve sureleri belli oldu. Tüm İslam camiası, fazileti oldukça büyük olan bu 5 sureyi Kadir Gecesi'nde okuyarak ibadetlerini yerine getirebilir.

  • Yasin
  • Tebareke
  • Amme
  • Kadir Suresi
  • İnşirah Suresi
Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler 2024: Kadir Gecesi duası nasıl okunur? - 3

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

  • 100 defa "Elem neşrah leke sadrak"
  • 100 defa "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"
  • 100 defa Resûlullah (s.a.v.)
  • 100 defa İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"
  • 100 defa La ilaheillallah
  • 100 defa Elhamdülillah
  • 100 defa Allahü Ekber
  • 100 defa Sübhanallah
  • 100 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
  • 100 defa Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
  • 100 defa Salavat getirmek (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)
- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Her kim bu duayı üç defa okursa Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler 2024: Kadir Gecesi duası nasıl okunur? - 4

HZ. MUHAMMED'İN KADİR GECESİ ETTİĞİ DUALAR

Hazreti Muhammed (s.a.v) Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni"

Anlamı;

Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

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