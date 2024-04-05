Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler 2024: Kadir Gecesi duası nasıl okunur?

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

100 defa "Elem neşrah leke sadrak"

100 defa "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

100 defa Resûlullah (s.a.v.)

100 defa İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 defa La ilaheillallah

100 defa Elhamdülillah

100 defa Allahü Ekber

100 defa Sübhanallah

100 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 defa Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 defa Salavat getirmek (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Her kim bu duayı üç defa okursa Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")