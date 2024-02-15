Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi

Bursa’da eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle dışarı çıkarılan Ö.İ. ile S.P. ile gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu ve Murat Enes Kayhan arasında kavga çıktı. Bodyguardların arkadaşlarının da dahil olduğu kavgada, Tunaboylu’nun elinde bulunan muşta ile yüzüne yumruk atması sonucu yere düşen Ö.İ’nin kafatası kırıldı. Tutuklanan bodyguardlar Tunaboylu ve Kayhan hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, bodyguardların bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldukları S.P.’nin de silahla tehdit ve hakaret suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi.

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi - 1

Bursa’da bir gece kulübünde bir kişinin kafa tasının kırılmasıyla sonuçlanan kavgada, taraflardan birinin 15 yıl diğerinin ise 7 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 2023 yılının ekim ayında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi - 2

Ö.İ arkadaşı S.P. ile gittiği gece kulübünde, taşkınlık yaptıkları iddiasıyla görevliler tarafından dışarı çıkartıldı. Yaşanan bu duruma sinirlenip küfür eden S.P., kendisine engel olmak isteyen görevlileri, kelebek tabir edilen bıçakla tehdit etti.

Gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu ve Murat Enes Kayhan ile 3 arkadaşının olaya karışması sonucu kavga çıktı.

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi - 3

Yaşanan arbede sırasında, Mete Tunaboylu isimli bodyguard, iddiaya göre elinde bulunan muşta ile Ö.İ’nin yüzüne yumruk attı.

Aldığı darbe sonucu yere düşen Ö.İ’nin bilinci kapandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi - 4

Dakikalarca bilinci kapalı olarak yerde yatan Ö.İ. ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Ö.İ.’nin kafatasında kırık tespit edildi.

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi - 5

KAFATASI KIRILDI, 10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

10 gün yoğun bakımda kalan Ö.İ. taburcu olmasının ardından kendisine yumruk atan bodyguardlar Murat Enes Kayhan ve kafatasının kırılmasına neden olduğunu iddia ettiği Mete Tunaboylu’dan şikayetçi olurken, olay sonrası yakalanan bodyguardlar da Ö.İ’nin arkadaşı S.P’den şikayetçi oldu.

Adliyeye çıkartılan Tunaboylu ve Kayhan tutuklanırken, kavgaya karışan 3 arkadaşı için ise takipsizlik kararı verildi.

S.P. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi - 6

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak tutuklu yargılanan Mete Tunaboylu ile Murat Enes Kayhan hakkında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi - 7

Güvenlik kamerası görüntülerinin de kanıt olarak yer aldığı iddianamede, tutuksuz yargılanan S.P’nin de silahla tehdit ve hakaret suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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