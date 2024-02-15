Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi

Ö.İ arkadaşı S.P. ile gittiği gece kulübünde, taşkınlık yaptıkları iddiasıyla görevliler tarafından dışarı çıkartıldı. Yaşanan bu duruma sinirlenip küfür eden S.P., kendisine engel olmak isteyen görevlileri, kelebek tabir edilen bıçakla tehdit etti.

Gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu ve Murat Enes Kayhan ile 3 arkadaşının olaya karışması sonucu kavga çıktı.