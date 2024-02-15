Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15 yıl hapis istemi
Bursa’da eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle dışarı çıkarılan Ö.İ. ile S.P. ile gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu ve Murat Enes Kayhan arasında kavga çıktı. Bodyguardların arkadaşlarının da dahil olduğu kavgada, Tunaboylu’nun elinde bulunan muşta ile yüzüne yumruk atması sonucu yere düşen Ö.İ’nin kafatası kırıldı. Tutuklanan bodyguardlar Tunaboylu ve Kayhan hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, bodyguardların bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldukları S.P.’nin de silahla tehdit ve hakaret suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi.
Bursa’da bir gece kulübünde bir kişinin kafa tasının kırılmasıyla sonuçlanan kavgada, taraflardan birinin 15 yıl diğerinin ise 7 yıla kadar hapsi istendi.
Olay, 2023 yılının ekim ayında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.