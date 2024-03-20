Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye başkan adayları
Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye Başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kahramankazan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kahramankazan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları..
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kahramankazan Belediyesini 17.145 alınan oy ve %53.31 oy oranı ile AK Parti adayı Serhat Oğuz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%53.31
- İyi Parti%45.03
- Saadet Partisi%0.54
- HASAN YEŞİL%0.34
- DP%0.28
- DSP%0.23
- Diğer%0.28