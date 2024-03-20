Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye başkan adayları

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz Kimdir?

1976 yılında Ankara-Kahramankazan’da dünyaya geldi. Babası Kahramankazan’ın Yayalar, annesi de Yakupderviş Köyü’ndendir. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi. Üniversite hayatında 3 yıl Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Öğrenci Başkanlığı görevini yürüttü. 1998’de Hatay’a edebiyat öğretmeni olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı. 1999 yılından beri, Kahramankazan’da görev yapmaktadır.





Askerliğini, 2002-2003 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda Yedek Subay olarak tamamladı. Askerlik dönüşü, Kahramankazan’da pek çok okulda görev yaptı. 2013-2014 yılları arasında Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görevlendirildi. 2014’te Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’ne Okul Müdürü olarak atandı. 2016’dan beri Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmakta iken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.