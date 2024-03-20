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Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye başkan adayları

Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye Başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kahramankazan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kahramankazan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları..

Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye başkan adayları - 1

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kahramankazan Belediyesini 17.145 alınan oy ve %53.31 oy oranı ile AK Parti adayı Serhat Oğuz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%53.31
  • İyi Parti%45.03
  • Saadet Partisi%0.54
  • HASAN YEŞİL%0.34
  • DP%0.28
  • DSP%0.23
  • Diğer%0.28

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye başkan adayları - 2

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz Kimdir?

1976 yılında Ankara-Kahramankazan’da dünyaya geldi. Babası Kahramankazan’ın Yayalar, annesi de Yakupderviş Köyü’ndendir. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi. Üniversite hayatında 3 yıl Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Öğrenci Başkanlığı görevini yürüttü. 1998’de Hatay’a edebiyat öğretmeni olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı. 1999 yılından beri, Kahramankazan’da görev yapmaktadır.


Askerliğini, 2002-2003 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda Yedek Subay olarak tamamladı. Askerlik dönüşü, Kahramankazan’da pek çok okulda görev yaptı. 2013-2014 yılları arasında Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görevlendirildi. 2014’te Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’ne Okul Müdürü olarak atandı. 2016’dan beri Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmakta iken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.

Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye başkan adayları - 3

KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET ALİ UYSAL
  • SELİM ÇIRPANOĞLU
  • SERHAT OĞUZ
  • FATMA GÜLÜMSER BİROL
  • LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU
  • ECEVİT AKBABA
  • ANIL SABAHATTİN KARLI
  • ARDA YAVUZ
  • EMRE YILMAZ
  • SULTAN KIRAN
  • HALİL BİRİNCİ
  • CANER GÜNEŞ
  • ENGİN DİLBAZ
  • ALİ KILIÇ
  • AZMİ TAT
  • MEHMET ZEKİ KAPLAN
  • ALİ ŞAYBAK
  • ŞÜKRAN ÖZALP
Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Kahramankazan Belediye başkan adayları - 4

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