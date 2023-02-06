Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'da yıkılan binalar var.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 3

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 4

AA: DİYARBAKIR'DA BİR BİNA ÇÖKTÜ

Anadolu Ajansı, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Diyarbakır'da bir binanın çöktüğü bilgisini geçti.

Adıyaman ve Malatya'da da yıkılan binalar olduğu bildirildi.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 5

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 6

GAZİANTEP'TE 6,4'LÜK DEPREM

Bu depremden 9 dakika sonra merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 7
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 8
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 9
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 10
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 11
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 12
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 13
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 14
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 15
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 16
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 17
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 18
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 19
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 20
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 21
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 22
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem - 23

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER