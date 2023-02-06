Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.
Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Anadolu Ajansı, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Diyarbakır'da bir binanın çöktüğü bilgisini geçti.
Adıyaman ve Malatya'da da yıkılan binalar olduğu bildirildi.
Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.
Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.
Bu depremden 9 dakika sonra merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.