Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde 3 askerin de şehit olduğunu duyurdu. Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz." diye konuştu.