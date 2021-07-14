Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı

Çocuk ve gençlere her yıl sulama kanallarında çok sayıda kişinin boğulduğunu anlatan polis, "Boğulanların hepsi de 'yüzmeyi çok iyi biliyorum' diyenler. Bundan sonra kanallarda yüzmeyeceğinize dair söz verirseniz sizleri havuza götüreceğiz. Bundan sonra bizim götürdüğümüz havuzdan ücretsiz yararlanacaksınız." dedi.