Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı

Yaz aylarıyla birlikte boğulma vakaları artmaya başladı. Adana'da polis ekipleri bunun önüne geçmek için kent genelinde denetim yaptı. Serinlemek için sulama kanalına giren çocuklar toplanarak yüzme havuzuna götürüldü.

Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 10:39

Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 1
Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri güvenle serinlemeleri için havuza götürdü.
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 2
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarında boğulmaların önüne geçebilmek için kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 3
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda yaptığı uygulamada, sulama kanalında yüzen çocuk ve gençleri uyarıp sudan çıkardı.
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 4
Çocuk ve gençlere her yıl sulama kanallarında çok sayıda kişinin boğulduğunu anlatan polis, "Boğulanların hepsi de 'yüzmeyi çok iyi biliyorum' diyenler. Bundan sonra kanallarda yüzmeyeceğinize dair söz verirseniz sizleri havuza götüreceğiz. Bundan sonra bizim götürdüğümüz havuzdan ücretsiz yararlanacaksınız." dedi.
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 5
Bunun üzerine çocuk ve gençler, kanalda yüzmeyecekleri sözünü verdikten sonra ekip araçlarıyla yüzme havuzuna götürüldü.
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 6
Polisin havuza getirdiği gençlerden Ferhat Biterge, "Polis ekipleri bizleri kanalda yüzerken gördü. Onlar bizi uyardıktan sonra havuza getirdi. Bundan sonra kanallar yerine havuzda yüzeceğimize dair polislere söz verdik." dedi.
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 7
Havuzda serinleyen gençler, polislere teşekkür etti.
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 8
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 9
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 10
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 11
Kanaldan havuza: Polis hepsini tek tek topladı - 12

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