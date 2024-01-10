Kandil mesajları 2024: Regaip Kandili temalı mesajlar

"Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi dileğiyle. Bu mübarek gecede tüm komşularımızı düzenleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ne davet ediyoruz. Dualarımız birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için olsun."



"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi." [Beyhakî, "Şu’ab’ul-Îman", 3558]"

"Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun."