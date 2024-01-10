Kandil mesajları 2024: Regaip Kandili temalı mesajlar

Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek. Bir kandil gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Regaip Kandili temalı mesaj paylaşımında bulunacak. Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşılabilecek kandil mesajları örneklerini derledik.

Kandil mesajları 2024: Regaip Kandili temalı mesajlar - 1

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

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Kandil mesajları 2024: Regaip Kandili temalı mesajlar - 2

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Kandil mesajları, 2024 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili öncesi bir kez daha araştırılıyor. Anlamlı, kısa ve en güzel kandil mesajlarını sizler için derledik. Siz de sevdiklerinize ve yakınlarınıza Regaip Kandili vesilesiyle mesajlar atabilir, onlara bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz.

Kandil mesajları 2024: Regaip Kandili temalı mesajlar - 3

"Sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle... Mübarek Regaip Kandilimiz mübarek olsun."

"Regaip kandilimiz kutlu olsun. Bu mübarek vakitler, kendimize, özümüze yaklaşabilmemiz; idrakimizi artırmamız ve daha olgun insanlar olmamız için vesile olabilsin"

"Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Regaip Kandilimiz mübarek olsun."

"Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin."

Kandil mesajları 2024: Regaip Kandili temalı mesajlar - 4

"Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi dileğiyle. Bu mübarek gecede tüm komşularımızı düzenleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ne davet ediyoruz. Dualarımız birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için olsun."

"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi." [Beyhakî, "Şu’ab’ul-Îman", 3558]"

"Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun."

Kandil mesajları 2024: Regaip Kandili temalı mesajlar - 5

"Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun."

"Bu gece huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."

"Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandilimiz kutlu olsun."

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