Kandil mesajları 2024: Regaip Kandili temalı mesajlar
Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek. Bir kandil gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Regaip Kandili temalı mesaj paylaşımında bulunacak. Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşılabilecek kandil mesajları örneklerini derledik.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.