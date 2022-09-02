Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı. Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 22:31 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 23:47

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 1

'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı. 

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 2

Kentte etkili olan sağanak sebebiyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 3

Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 4

Polis ve jandarma ekipleri, sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor.

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 5

Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 6

SUYU TAHLİYE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar bölgede incelemede bulundu.

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 7

AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri de suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 8

Kırbıyık, AA muhabirine, kentte beklenenden fazla kuvvetli yağışla karşılaştıklarını söyledi.

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 9

Bölgenin altyapısında da problem olduğunu gördüklerini aktaran Kırbıyık, şu bilgileri verdi:

"Yeterince cevap vermedi ihtiyaca. Bir su baskınıyla karşı karşıya kaldık. Haber aldığımız ilk andan itibaren ilgili kuruluşlarımız AFAD olsun, itfaiyemiz olsun yine Devlet Su İşleri ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri ile müdahale etmeye çalışıyoruz. İlk önceliğimiz içerideki tahliyeyi sağlayabilmek, araçların tahliyesini sağlayabilmek. Büyük oranda araçların tahliyesi sağlanmış durumda. İçeride kısmen 15-20 araç kaldı. Arkadaşlarımız onları da hızlıca tahliye edecek. Sonrasında çok hızlı bir şekilde suyun deşarjı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarından itibaren de bu altyapının nasıl kuvvetlenebileceğine dair ilgili kuruluşlarımızla toplantı yapacağız. Geçmiş olsun diyoruz. Hakikatten riskli bir durum atlatıldı."

Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 10
Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 11
Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 12
Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 13
Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 14
Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı, sınırda geçişler durdu - 15

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