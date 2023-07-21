Kapıkule’de kaçak gelinlik operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule’de bir minibüse gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak gelinlik ele geçirdi. Gelinliklerin piyasa değerinin 2 milyon 240 bin lira olduğu bildirildi.
Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu minibüs şüpheli görülerek X-ray taramasına gönderildi.
Minibüsteki kişilerin tarama öncesinde şüphe uyandıracak şekilde araçtan çok sayıda siyah poşet indirmeye çalıştığı fark eden ekipler harekete geçti.