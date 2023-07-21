Kapıkule’de kaçak gelinlik operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule’de bir minibüse gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak gelinlik ele geçirdi. Gelinliklerin piyasa değerinin 2 milyon 240 bin lira olduğu bildirildi.

Kapıkule’de kaçak gelinlik operasyonu - 1

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu minibüs şüpheli görülerek X-ray taramasına gönderildi.

Minibüsteki kişilerin tarama öncesinde şüphe uyandıracak şekilde araçtan çok sayıda siyah poşet indirmeye çalıştığı fark eden ekipler harekete geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapıkule’de kaçak gelinlik operasyonu - 2

Gümrük Muhafaza ekipleri müdahalede bulunarak ayrıntılı arama başlatıldı.

Yapılan kontrolde siyah poşetlerin içinden çok sayıda gelinlik çıktı. Siyah poşetlerin içerisine saklanmış 73 adet gelinliğe el konuldu.

Gelinliklerin piyasa değerinin 2 milyon 240 bin Türk lirası olduğu belirtildi.

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