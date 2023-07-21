Kapıkule’de kaçak gelinlik operasyonu

Gümrük Muhafaza ekipleri müdahalede bulunarak ayrıntılı arama başlatıldı.

Yapılan kontrolde siyah poşetlerin içinden çok sayıda gelinlik çıktı. Siyah poşetlerin içerisine saklanmış 73 adet gelinliğe el konuldu.

Gelinliklerin piyasa değerinin 2 milyon 240 bin Türk lirası olduğu belirtildi.