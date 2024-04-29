Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Adana’da bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaşamını yitiren Hatice Sabahi, son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Vedat K, Sabahi’nin ölüm haberi sonrası yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Vedat K’nin ifadesinde, “Hızım ancak 20-30 kilometreydi. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması.” dedi.
Adana’da kapısı açık otobüsten düşerek yaşamını yitiren Hatice Sabahi, son yolculuğuna uğurlandı.
Sabahi’nin ölüm haberinin ardından daha önce adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Vedat K. yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.