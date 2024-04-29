Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Adana’da bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından düşüp yaşamını yitiren Hatice Sabahi, son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Vedat K, Sabahi’nin ölüm haberi sonrası yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Vedat K’nin ifadesinde, “Hızım ancak 20-30 kilometreydi. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması.” dedi.

Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 1

Adana’da kapısı açık otobüsten düşerek yaşamını yitiren Hatice Sabahi, son yolculuğuna uğurlandı.

Sabahi’nin ölüm haberinin ardından daha önce adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Vedat K. yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 2

Kaza, 24 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Sarıçam’da meydana geldi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K’nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

Sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı.

Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 3

Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı.

Gözaltına alınan sürücü Vedat K, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi’nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 4

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Yeniden gözaltına alınan Vedat K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vedat K’nin ifadesinde, “Hızım ancak 20-30 kilometreydi. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112’yi aradım.” dediği öğrenildi.
Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 5

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazadan 4 gün sonra yaşamını yitiren Sabahi’nin cansız bedeni, hastanenin morgundan yakınları tarafından alınarak, cenaze namazı için Ali Hocalı Mezarlığı’na getirildi.

Sabahi’nin törene katılan eşi Cemil Sabahi ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü.
Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 6

Güçlükle ayakta durabilen Cemil Sabahi’yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Hatice Sabahi’nin cenazesi yıkandıktan sonra kılınan namazın ardından götürüldüğü İsmailliye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 7
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