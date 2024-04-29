Kapısı açık otobüsten düşen kadın yaşamını yitirdi: Yeniden gözaltına alınan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Yeniden gözaltına alınan Vedat K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vedat K’nin ifadesinde, “Hızım ancak 20-30 kilometreydi. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112’yi aradım.” dediği öğrenildi.