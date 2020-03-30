Karadeniz Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru (Yolculuk süresi 6 saate iniyor)

Osmanlı döneminde ilk kez 'Dereyolu' projesi olarak dile getirilen '145 yıllık rüya olarak' adlandırılan Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yol kullanıma açıldığında Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısının 6 saate kadar inmesi bekleniyor. Otoyolun yüzde 95'ten fazlasının tamamlandığı belirtilirken projenin Karadeniz ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

İHA 30.03.2020 - 10:09

Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren yolda sona yaklaşıldı.

İkinci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirilen Karadeniz- Akdeniz yolu projesinin temelleri ilk kez 1929 yılında döneminde atıldı.

Proje çalışmaları daha sonra bazı aksalıklar ve güzergah tartışmaları nedeniyle durduruldu.

Rafta olan proje 2004 yılında tekrar gündeme getirildi.

'145 yıllık rüya' olarak da adlandırılan projenin ihalesi 2008'de gerçekleştirilerek yolun yapımına başladı.

Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 818 kilometrelik yol; OrduSivasKayseriKahramanmaraşAdana ve Hatay ili sınırları içinden geçip, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlanırken projenin yıl sonuna yetişeceği belirtiliyor. 

Projenin en önemli etaplarından olan Ordu'da 121 kilometrelik Ordu- Mesudiye yolu ise 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saate inerken, tünel ve viyadüklerle Ordu- Sivas arası ulaşım 2 saate, Ordu- İskenderun ise 6- 7 saate düşecek.

Ordu - Mesudiye arasında 10 kilometrelik kısımda süren çalışmaların yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.

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