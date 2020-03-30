Karadeniz Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru (Yolculuk süresi 6 saate iniyor)

Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren yolda sona yaklaşıldı.

İkinci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirilen Karadeniz- Akdeniz yolu projesinin temelleri ilk kez 1929 yılında döneminde atıldı.

Proje çalışmaları daha sonra bazı aksalıklar ve güzergah tartışmaları nedeniyle durduruldu.

'145 yıllık rüya' olarak da adlandırılan projenin ihalesi 2008'de gerçekleştirilerek yolun yapımına başladı.

Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 818 kilometrelik yol; Ordu , Sivas , Kayseri , Kahramanmaraş , Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçip, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

Projenin en önemli etaplarından olan Ordu'da 121 kilometrelik Ordu- Mesudiye yolu ise 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saate inerken, tünel ve viyadüklerle Ordu- Sivas arası ulaşım 2 saate, Ordu- İskenderun ise 6- 7 saate düşecek.