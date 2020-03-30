Karadeniz Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru (Yolculuk süresi 6 saate iniyor)

İHA 30.03.2020 - 10:09
Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen ve 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren yolda sona yaklaşıldı.
Proje çalışmaları daha sonra bazı aksalıklar ve güzergah tartışmaları nedeniyle durduruldu.
Rafta olan proje 2004 yılında tekrar gündeme getirildi.
'145 yıllık rüya' olarak da adlandırılan projenin ihalesi 2008'de gerçekleştirilerek yolun yapımına başladı.
5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlanırken projenin yıl sonuna yetişeceği belirtiliyor.
Ordu - Mesudiye arasında 10 kilometrelik kısımda süren çalışmaların yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.