Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan
DHA
Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, Kopmuş Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların yol kenarına düştüğü alanda trafik akışı bir süre tedbir amacıyla durduruldu.
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1Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tünel mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri karayoluna yuvarlanırken, ortalık tuz bulutu içerisinde kaldı.
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2Tozun dağılmasının ardından kaya parçalarının, tünelin çıkışını kapattığı ve karayoluna da savrulduğu görüldü.
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3Olay nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre durdu.
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4İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Taş düşmelerinin yaşandığı alanda bir süre sonra trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı.
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5Heyelan anında karayolundan geçen sürücüler ise korkulu anlar yaşadı.
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6Kopmuş Tünel mevkiinde 3 ay önce meydana gelene heyelanda tünelin çıkış kısmı çökmüş, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanmıştı.
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