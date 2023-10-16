Karadeniz'de "istilacı böcek" kabusu | 14 bin yumurta bırakıyor
Karadeniz'de fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan "kahverengi kokarca" adlı böcek türü için biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadele sürdürülüyor. Tüm çabalara rağmen popülasyonunda ciddi artış görülen istilacı böceğe ilişkin uzmanlar, bir çift kahverengi kokarca böceği ile çocuklarının sezonda 14 bin tane yumurta bıraktığının altını çizdi.
Dünya fındık üretimi ile pazarının büyük kısmını elinde bulunduran, "Türkiye'nin fındık ambarı" Karadeniz Bölgesi'nde bitkilere dadanan "kahverengi kokarca" adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için tehdit oluşturuyor.