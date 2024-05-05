Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "İlk gül alımlarımızı Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden gerçekleştirmeye başladık. Zamanla diğer bölgelerde de gül alımına başlamış olacağız. Birliğimize bağlı 6 kooperatifimiz tarafından gerçekleştirilen gül çiçeği alım merkezi sayısı zamanla 40'a ulaşmış olacak. Bilindiği gibi dünya gül yağı üretiminin yüzde 50'sinin tek başına karşılandığı Isparta'da yaklaşık 35 bin dekar üzerine ekili güllerin hasadı devam ediyor. Diğer yörelere göre daha alçak olduğu için ilk güller, her zaman olduğu gibi Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden toplanmaya başlanmıştır." dedi.