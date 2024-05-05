Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı

Isparta'da 185 yıldır üretilen ve kozmetik sanayisinin en önemli ham maddesi olarak kabul edilen gül, bu yıl erken açtı. Hava şartlarının iyi gitmesiyle beklenenden bir ay önce çiçek açmaya başlayan gülleri, üreticiler de toplamaya başladı.

Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı - 1

Gülcüzade İsmail Efendi tarafından 1839 yılında Bulgaristan'dan getirilerek yetiştirilen ve Isparta iklimine uyum sağlamasıyla, kentin en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen gül, mayıs ve haziranı kapsayan iki aylık dönemde ürün veriyor.

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Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı - 2

İl genelinde yetiştirilen ve sabah erken saatlerde toplanması gereken güller için üreticiler, saat 05.00 civarında uyanıp bahçelere gidiyor ve güneş kendisini iyice hissettirmeden gül çiçeği toplama işini tamamlayıp gül alım merkezlerine teslim ediyor.

Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı - 3

Kentte 185 yıldır üretilen ve kozmetik sanayisinin en önemli ham maddesi olarak kabul edilen güller, bu yıl bir ay önce açtı.

Hava şartları dolayısıyla beklenenden erken çiçek açan güller de üreticiler tarafından toplanmaya başladı.

Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı - 4

"GÜLBİRLİK 40 ALIM MERKEZİ AÇTI"

Sezonu 29 Nisan'da açan Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) ise 40 noktada gül alım merkezi açıldığını duyurdu.

Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı - 5

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "İlk gül alımlarımızı Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden gerçekleştirmeye başladık. Zamanla diğer bölgelerde de gül alımına başlamış olacağız. Birliğimize bağlı 6 kooperatifimiz tarafından gerçekleştirilen gül çiçeği alım merkezi sayısı zamanla 40'a ulaşmış olacak. Bilindiği gibi dünya gül yağı üretiminin yüzde 50'sinin tek başına karşılandığı Isparta'da yaklaşık 35 bin dekar üzerine ekili güllerin hasadı devam ediyor. Diğer yörelere göre daha alçak olduğu için ilk güller, her zaman olduğu gibi Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden toplanmaya başlanmıştır." dedi.

Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı - 6

REKOLTE BEKLENTİSİ 12 BİN TON CİVARINDA

Bu yılki kampanya döneminde gül çiçeği alımıyla ilgili beklentilerinden bahseden Işıdan, "Bu yılki gül çiçeği alım kampanyasında yaklaşık 12 bin ton civarında gül çiçeği alımı yapılması tahmin edilmektedir. Normal şartlarda gül çiçeği alım kampanyamız 45 gün sürer, bu tamamen hava şartlarıyla alakalı bir durum." diye konuştu.

Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı - 7

Işıdan, kampanyanın başlaması dolayısıyla ilk günlerde sadece İslamköy fabrikasının devreye sokulduğunu belirterek, kampanyanın hızlanması ve gül alımlarının artmasıyla diğer fabrikaların da devreye gireceğini aktardı.

Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı - 8
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