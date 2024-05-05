Isparta'da sezon başladı: Güller bir ay erken açtı
Isparta'da 185 yıldır üretilen ve kozmetik sanayisinin en önemli ham maddesi olarak kabul edilen gül, bu yıl erken açtı. Hava şartlarının iyi gitmesiyle beklenenden bir ay önce çiçek açmaya başlayan gülleri, üreticiler de toplamaya başladı.
Gülcüzade İsmail Efendi tarafından 1839 yılında Bulgaristan'dan getirilerek yetiştirilen ve Isparta iklimine uyum sağlamasıyla, kentin en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen gül, mayıs ve haziranı kapsayan iki aylık dönemde ürün veriyor.