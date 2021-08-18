Karadeniz'de tomruk adacıkları

Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından denize sürüklenen binlerce tomruk kıyı şeridini kapladı. NTV ekibinden Kameraman Ahmet Akpolat, Batı Karadeniz’deki tomruk adacıklarını görüntüledi.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 11:01

Karadeniz'de tomruk adacıkları - 1
Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel sırasında sürüklenen tomrukların yıkıcılığı, felaketin büyümesinde etkili oldu.
Karadeniz'de tomruk adacıkları - 2
Taşkın suyu, binlerce tomruğu Karadeniz sahillerine taşıdı. Bazı bölgelerde biriken tomruklar adacıklar oluşturdu.
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Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor.
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Karadeniz'de tomruk adacıkları - 5
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Karadeniz'de tomruk adacıkları - 7
Karadeniz'de tomruk adacıkları - 8

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