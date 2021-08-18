Karadeniz'de tomruk adacıkları

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel sırasında sürüklenen tomrukların yıkıcılığı, felaketin büyümesinde etkili oldu.

Taşkın suyu, binlerce tomruğu Karadeniz sahillerine taşıdı. Bazı bölgelerde biriken tomruklar adacıklar oluşturdu.

Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor.