Karadeniz’in sahilden uzak bölgelerinde KKKA tehdidi (Belirtiler 3 günde kendini gösteriyor, vakaların yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor)
Turizm göçüyle nüfusu büyük oranda artan Karadeniz’de kene ısırmalarına karşı uyarı geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, özellikle sahilden uzak ve yüksek yerlerde vakit geçiren tatilcileri uyardı. Yılmaz, kene ısırmasında sıkma veya patlatma işleminin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirterek, vatandaşlardan hızlıca en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.
Turizm göçü ile nüfusun arttığı Karadeniz’de, uzmanlar özellikle yüksek kesimlerde doğa ile baş başa vakit geçiren kişilere dikkati çekip, kene ısırmalarına karşı uyarıyor.
Uzmanlar, kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesini öneriyor.
KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilk olarak 2002 yılında karşılaştıklarını söyledi.