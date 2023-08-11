Karadeniz’in sahilden uzak bölgelerinde KKKA tehdidi (Belirtiler 3 günde kendini gösteriyor, vakaların yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor)

Turizm göçüyle nüfusu büyük oranda artan Karadeniz’de kene ısırmalarına karşı uyarı geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, özellikle sahilden uzak ve yüksek yerlerde vakit geçiren tatilcileri uyardı. Yılmaz, kene ısırmasında sıkma veya patlatma işleminin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirterek, vatandaşlardan hızlıca en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Karadeniz’in sahilden uzak bölgelerinde KKKA tehdidi (Belirtiler 3 günde kendini gösteriyor, vakaların yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor) - 1

Turizm göçü ile nüfusun arttığı Karadeniz’de, uzmanlar özellikle yüksek kesimlerde doğa ile baş başa vakit geçiren kişilere dikkati çekip, kene ısırmalarına karşı uyarıyor.

Uzmanlar, kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesini öneriyor.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilk olarak 2002 yılında karşılaştıklarını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz’in sahilden uzak bölgelerinde KKKA tehdidi (Belirtiler 3 günde kendini gösteriyor, vakaların yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor) - 2

“Başlangıçta ne olduğunu bilmediğimiz vakalardı. ‘Gümüşhane sendromu’ olarak isimlendiriyorduk. O dönemdeki vakalar daha da ağır seyrediyordu.” diyen Yılmaz, vakaların 2008’e kadar devam ettiğini ve ölümler yaşandığını hatırlattı.

KKKA şüphesiyle gelen hastaların genellikle, Gümüşhane, Artvin ve Giresun’un sahil kesiminden uzak olan Şebinkarahisar, Alucra gibi ilçelerinden geldiğine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye genelinde ise Tokat ve Sivas’ın riskli olduğu uyarısında bulundu.

Yılmaz şunları söyledi:

“2008 ile 2017 arasında kene vakaları normal seyrinde ilerledi. Ama 2017 sonrası vakalarda tekrar artış trendi söz konusu oldu. Bizim hastanemize gelen vaka sayısı 15-20 arasında gerçekleşmekte. Bize gelenler zaten ağır seyreden vakalar oluyor. Şebinkarahisar'da bir ölüm oldu. Genç kız hayatını kaybetti ama benzer vakalara sık sık rastlıyoruz. KKKA vakalarının yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle ciddi bir hastalık ve dikkat edilmesi gerekiyor.”

Karadeniz’in sahilden uzak bölgelerinde KKKA tehdidi (Belirtiler 3 günde kendini gösteriyor, vakaların yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor) - 3

“BELİRTİLER 3 GÜN İÇİNDE KENDİNİ GÖSTERİYOR”

Kene ısırmasında sıkma veya patlatma işleminin virüsün yayılmasına neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Yılmaz, şunları anlattı:

“Eğer kırsal alana gideceksek açık renkte kıyafetler giyinmeli, pantolonlarımız çoraplarımızın içine sokmalı ve kene takibini her zaman yapmalıyız. Eğer üzerimizde keneye rastlarsak, bunu kesinlikle sağlık merkezinde çıkartmalıyız. Öyle bir imkan yoksa internetten kene çıkartma tekniklerini görerek çıkartmalıyız. Patlatma sıkma yöntemi ile yapılan çıkartma işlemleri, kenenin virüsü vücudumuzun içine kusmasına neden oluyor. Çıkartma işleminin hemen ardından virüs bulaşmışsa; eğer vücuda bu hemen etkisini göstermez. 3 gün içerisinde kas ağrıları, halsizlik, hafif ateş şeklinde kendini gösterir.”

Karadeniz’in sahilden uzak bölgelerinde KKKA tehdidi (Belirtiler 3 günde kendini gösteriyor, vakaların yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor) - 4

“Fındık hasat döneminin başlaması ile keneyle ilgili sık sık kendilerine sorular sorulduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, fındık yetişen bölgelerin sahil kesimine yakın olduğunu belirterek, “KKKA'nın bulunduğu yerler, sahilden uzak dağların arkasındaki özellikle Kelkit Vadisi gibi bölgelerden karşımıza çıkıyor. O bölgedeki kenelerin cinsi farklı, sahildekilerin farklı. KKKA virüsünü sahildeki keneler taşımıyor. Sahildeki kişilere bulaşırsa; eğer bu riskli olan bölgelerdeki hayvanlardan bölgemize transfer olmuş olabilir. Bu da çok nadir rastlanabilecek bir durumdur.” dedi.

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