Karadeniz’in sahilden uzak bölgelerinde KKKA tehdidi (Belirtiler 3 günde kendini gösteriyor, vakaların yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor)

“Başlangıçta ne olduğunu bilmediğimiz vakalardı. ‘Gümüşhane sendromu’ olarak isimlendiriyorduk. O dönemdeki vakalar daha da ağır seyrediyordu.” diyen Yılmaz, vakaların 2008’e kadar devam ettiğini ve ölümler yaşandığını hatırlattı.

KKKA şüphesiyle gelen hastaların genellikle, Gümüşhane, Artvin ve Giresun’un sahil kesiminden uzak olan Şebinkarahisar, Alucra gibi ilçelerinden geldiğine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye genelinde ise Tokat ve Sivas’ın riskli olduğu uyarısında bulundu.

Yılmaz şunları söyledi:

“2008 ile 2017 arasında kene vakaları normal seyrinde ilerledi. Ama 2017 sonrası vakalarda tekrar artış trendi söz konusu oldu. Bizim hastanemize gelen vaka sayısı 15-20 arasında gerçekleşmekte. Bize gelenler zaten ağır seyreden vakalar oluyor. Şebinkarahisar'da bir ölüm oldu. Genç kız hayatını kaybetti ama benzer vakalara sık sık rastlıyoruz. KKKA vakalarının yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle ciddi bir hastalık ve dikkat edilmesi gerekiyor.”