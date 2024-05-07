İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
İstanbul'un en uzun otobüs hatlarından 500T, kat ettiği 72 kilometre yolla 13 ilçeden geçerek, yolcularına İstanbul turu imkanı sağlıyor.
Milyonlarca kişinin yaşadığı, yerli yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen mega kent, otobüs, metrobüs, metro, vapur gibi birçok ulaşım aracıyla gezilebiliyor. Bu ulaşım hatlarından biri de zamanının gözdelerinden olan ve geçmişi 1980'lerin sonuna dayanan 500 T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ hattı.
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