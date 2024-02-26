Karadenizli inadı tuttu: Köprü yaptırdı, kilit vurdu, kimseyi geçirmiyorlar
Giresun'un Piraziz ilçesinde bir şahıs dere üzerine köprü yaptırdı. Yaptırırken kimseden destek görmeyen vatandaş köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu, sadece kendisi kullanmaya başladı. İnadından vazgeçmedi, ölümünden sonra da kimsenin kullanmamasını istedi. Vefatından sonra çocukları vasiyeti gereği kapıları hala kilitli tutmaya devam ediyor. Komşuları durumu "Karadenizli inadı" olarak tanımlıyorlar.
Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyü Bitene mahallesinde yaşayan Hurşit Gürsoy, yaklaşık 15 yıl önce evine ulaşabilmek için Bozat Deresi üzerine kendi imkanlarıyla bir köprü yaptırdı.
Ancak komşularının ve arazi sahiplerinin yardım etmemesi üzerine köprüye demir kapı takarak sadece kendi kullanmaya başladı. Hurşit Gürsoy'un vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği kapıyı hala kilitli tutuyor.