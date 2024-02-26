Karadenizli inadı tuttu: Köprü yaptırdı, kilit vurdu, kimseyi geçirmiyorlar

KARDEŞİNE BİLE İZİN VERMEMİŞ

Bozat köyü sakinlerinden Necati Başaran, durumun 15 yıl önce başladığını anlatırken, “Yaklaşık 15 yıl kadar önce komşumuz Hurşit Gürsoy, beldenin grup yolundan Bitene mahallesi'ndeki evine kolay ulaşım sağlamak için Bozat Deresi üzerine bir köprü yaptı." dedi. Köprünün yapımıı sırasında Gürsoy'un yardım istediğini ancak kimsenin yardım etmediğini de belirten Başaran, "O günün şartlarında 25 bin lira para harcayarak yaptırdığı köprüye de kapı yaptırarak sadece kendisi kullandı. Vefat edinceye kadar en yakın komşusu olan kardeşinin bile kullanmasına izin vermedi" diye konuştu.