Karadenizli inadı tuttu: Köprü yaptırdı, kilit vurdu, kimseyi geçirmiyorlar

Giresun'un Piraziz ilçesinde bir şahıs dere üzerine köprü yaptırdı. Yaptırırken kimseden destek görmeyen vatandaş köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu, sadece kendisi kullanmaya başladı. İnadından vazgeçmedi, ölümünden sonra da kimsenin kullanmamasını istedi. Vefatından sonra çocukları vasiyeti gereği kapıları hala kilitli tutmaya devam ediyor. Komşuları durumu "Karadenizli inadı" olarak tanımlıyorlar.

Karadenizli inadı tuttu: Köprü yaptırdı, kilit vurdu, kimseyi geçirmiyorlar - 1

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyü Bitene mahallesinde yaşayan Hurşit Gürsoy, yaklaşık 15 yıl önce evine ulaşabilmek için Bozat Deresi üzerine kendi imkanlarıyla bir köprü yaptırdı.

Ancak komşularının ve arazi sahiplerinin yardım etmemesi üzerine köprüye demir kapı takarak sadece kendi kullanmaya başladı. Hurşit Gürsoy'un vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği kapıyı hala kilitli tutuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadenizli inadı tuttu: Köprü yaptırdı, kilit vurdu, kimseyi geçirmiyorlar - 2

"KÖPRÜYÜ KULLANMAYA GELİYORLAR"

Köy sakinlerinden Necati Başaran, Gürsoy'un çocuklarının yaz aylarında geldiğini ve köprüyü kullanıp gittiklerini ifade etti.

Karadenizli inadı tuttu: Köprü yaptırdı, kilit vurdu, kimseyi geçirmiyorlar - 3

KARDEŞİNE BİLE İZİN VERMEMİŞ

Bozat köyü sakinlerinden Necati Başaran, durumun 15 yıl önce başladığını anlatırken,  “Yaklaşık 15 yıl kadar önce komşumuz Hurşit Gürsoy, beldenin grup yolundan Bitene mahallesi'ndeki evine kolay ulaşım sağlamak için Bozat Deresi üzerine bir köprü yaptı." dedi. Köprünün yapımıı sırasında  Gürsoy'un yardım istediğini ancak kimsenin yardım etmediğini de belirten Başaran, "O günün şartlarında 25 bin lira para harcayarak yaptırdığı köprüye de kapı yaptırarak sadece kendisi kullandı. Vefat edinceye kadar en yakın komşusu olan kardeşinin bile kullanmasına izin vermedi" diye konuştu.

Karadenizli inadı tuttu: Köprü yaptırdı, kilit vurdu, kimseyi geçirmiyorlar - 4

ÇOCUKLARINA VASİYET ETMİŞ

Vefatının ardından da çocukları kapıyı hala kilitli tuttuğunu da anlatan Başaran, “Çocukları genelde İstanbul’da yaşıyor. Yazdan yaza fındık zamanında geliyorlar. Geldiklerinde kapıyı açıp kendileri kullanıyor, giderken de kapıyı kilitleyip gidiyorlar. Duyduğumuza göre babaları vasiyet etmiş ve vasiyet üzerine çocukları da kapı kilitli tutulmaya devam ediliyor. Karadeniz inadı böyle bir şey olsa gerek” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER