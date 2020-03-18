Karantina'da ilk gece bitti

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan İstanbul Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. Avrupa'dan dün tahliyesi gerçekleştirilen vatandaşların 14 günlük karantinada ilk geceleri bitti. 14 günlük karantina süreci için belirlenen yurtlara yerleştirilen vatandaşların hava almak için pencerelere çıktığı gözlemlenirken bazı kişiler de kameralara el salladı. Polis ekiplerinin, sağlık çalışanlarının ve özel kıyafetli temizlik ekiplerinin yurt çevresinde beklediği görüldü. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından otobüslerle yurda getirilmişti.\nVatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak. Avrupa ülkeleri ise şu şekilde belirlenmişti: Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç ve Danimarka