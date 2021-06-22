Karasu Nehri'nde balık ölümleri

Muş'ta şehir merkezi ve köylerden geçen Karasu Nehri'nde balık ölümleri başladı. Nehrin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, bölge halkını tedirgin etti.

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DHA 22.06.2021 - 09:33

Karasu Nehri’nde, geçen yıl olduğu gibi bu sene de balık ölümleri meydana geldi.

BÖLGE HALKI ENDİŞELİ Karasu Nehri’nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, bölgede yaşayanları endişelendirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verenler, hayvanların serinleme ve su ihtiyacını giderdiği, tarım arazilerinin sulandığı Karasu Nehri'nde balık ölümlerinin önlenmesini istedi.

Nehirde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, suyun oksijen ve sıcaklık değeri ile pH ölçümlerini gerçekleştirirken, su ve ölü balıklardan numune aldı.

SUYUN OKSİJEN VE SICAKLIK DEĞERLERİ NORMAL Suyun oksijen ve sıcaklık değerleri ile pH ölçümlerinin normal olduğunu belirten İl Müdürü Mehmet Aydın, balıkların yaşamasının kendileri için önemli olduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

Balık ölümlerinin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Aydın, ''Balık ve su numunelerini aldık. Suda bir kirlilik var mı, yok mu; balıklarda herhangi bir zehirlenme var mı, yok mu; bunları belirlemek için laboratuvarımıza göndereceğiz. Sonuçları açıklayacağız" dedi.

Karasu Nehri'nde ölen balıklar ile sudan alınan numuneler, incelenmek üzere Erzincan ve Elazığ'daki laboratuvarlara gönderildi.