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Karataş Belediyesi hangi partide? Karataş Belediye başkanı kimdir? Karataş Belediye başkan adayları

Karataş Belediyesi hangi partide? Karataş Belediye Başkanı kimdir? Karataş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Karataş Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Karataş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Karataş yerel seçim sonuçları..

Karataş Belediyesi hangi partide? Karataş Belediye başkanı kimdir? Karataş Belediye başkan adayları - 1

KARATAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Karataş Belediyesini 7.881 alınan oy ve %51.32 oy oranı ile MHP adayı Necip Topuz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%51.32
  • CHP%45.49
  • DP%1.66
  • Saadet Partisi%0.63
  • BBP%0.49
  • DSP%0.27
  • Diğer%0.14

TÜRKİYE HABERLERİ

Karataş Belediyesi hangi partide? Karataş Belediye başkanı kimdir? Karataş Belediye başkan adayları - 2

KARATAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karataş Belediyesi Başkanı Necip Topuz Kimdir?

Adananın Karataş İlçesinde Çiftçilik ve Balıkçılık ile uğraşan bir ailenin ilk çocuğu olarak 01.10.1980 Karataş’ta doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Karataş’ta, Lise öğrenimini Karataş Lisesinde tamamladı .

2001 yılında Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini kazandı. Erasmus programı kapsamında yurt dışında eğitim aldı. Yurt dışı eğitimi sonrası Uludağ Üniversitesinden bölüm birincisi olarak 2006 yılında mezun oldu.

Askerliğini Yedek subay olarak İzmir ili Bornova ilçesinde tamamladı.

Askerlik sonrası doğduğu ve büyüdüğü Karataş ilçesinde 2007 yılında Veteriner Hekim olarak hizmet vermeye başladı.

Mesleği ile ilgili yurt dışında bir çok eğitim programına katılarak aldığı eğitimler doğrultusunda Karataş bölgesinde yapılan hayvancılıkta daha iyi ırklar elde edilmesi yönünde çeşitli çalışmalara imza attı.

Kemaliye Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneğini kurarak ilçede eğitim faaliyetleri ile birlikte Madde Bağımlılığı ile Mücadeleye destek vererek gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması yönünde çalışmalarda bulundu.

Annesi ve Babası ile birlikte Karataşta ikamet etmektedir.

İki kız ve bir erkek kardeşi ile birlikte ailesinde 4 kardeşin en büyüğü.

Sosyal ve kültürel değerlere bağlı, sportif faaliyetlere karşı büyük ilgisi bulunmaktadır.

Kitap okumayı ve üretmeyi hayat felsefesi edinmiş, görüşlere açık, halkına ve Karataş’a bağlı bir yapıya sahiptir.

2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Karataş Belediye Başkanı seçilerek hizmete başlamıştır.

Ayrıca Temmuz 2019 tarihinde Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme Alt Yapı Hizmet Birlği Başkanı seçilmiştir.

Karataş Belediyesi hangi partide? Karataş Belediye başkanı kimdir? Karataş Belediye başkan adayları - 3

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • NECİP TOPUZ
  • ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
  • YÜKSEL BOZOK
  • ORHAN ALKAÇ
  • SERTAN KOL
  • BERİVAN BAL
  • BEKİR SÖMEK
  • VEJDİ ORAL
  • HASAN KAHRAMAN KUL
  • ERCÜMENT ORHAN
  • İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK
  • OSMAN KÖPRÜDÜZ
  • MEHMET ÖRÜN
  • HAKAN CENGİZ
  • ZİDAN BENGÜL
Karataş Belediyesi hangi partide? Karataş Belediye başkanı kimdir? Karataş Belediye başkan adayları - 4

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