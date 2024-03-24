Karataş Belediyesi hangi partide? Karataş Belediye başkanı kimdir? Karataş Belediye başkan adayları

KARATAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karataş Belediyesi Başkanı Necip Topuz Kimdir?

Adananın Karataş İlçesinde Çiftçilik ve Balıkçılık ile uğraşan bir ailenin ilk çocuğu olarak 01.10.1980 Karataş’ta doğdu.



İlk ve orta öğrenimini Karataş’ta, Lise öğrenimini Karataş Lisesinde tamamladı .



2001 yılında Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini kazandı. Erasmus programı kapsamında yurt dışında eğitim aldı. Yurt dışı eğitimi sonrası Uludağ Üniversitesinden bölüm birincisi olarak 2006 yılında mezun oldu.



Askerliğini Yedek subay olarak İzmir ili Bornova ilçesinde tamamladı.



Askerlik sonrası doğduğu ve büyüdüğü Karataş ilçesinde 2007 yılında Veteriner Hekim olarak hizmet vermeye başladı.



Mesleği ile ilgili yurt dışında bir çok eğitim programına katılarak aldığı eğitimler doğrultusunda Karataş bölgesinde yapılan hayvancılıkta daha iyi ırklar elde edilmesi yönünde çeşitli çalışmalara imza attı.



Kemaliye Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneğini kurarak ilçede eğitim faaliyetleri ile birlikte Madde Bağımlılığı ile Mücadeleye destek vererek gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması yönünde çalışmalarda bulundu.



Annesi ve Babası ile birlikte Karataşta ikamet etmektedir.



İki kız ve bir erkek kardeşi ile birlikte ailesinde 4 kardeşin en büyüğü.



Sosyal ve kültürel değerlere bağlı, sportif faaliyetlere karşı büyük ilgisi bulunmaktadır.



Kitap okumayı ve üretmeyi hayat felsefesi edinmiş, görüşlere açık, halkına ve Karataş’a bağlı bir yapıya sahiptir.



2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Karataş Belediye Başkanı seçilerek hizmete başlamıştır.



Ayrıca Temmuz 2019 tarihinde Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme Alt Yapı Hizmet Birlği Başkanı seçilmiştir.