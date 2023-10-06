Kars'ta soğuktan araçların camları dondu

Hava sıcaklığının gece eksi 4 dereceye düştüğü Kars’ta soğuktan araçların camları dondu.

Kars'ta soğuktan araçların camları dondu - 1

Son günlerde etkili olan yağışlı hava ile birlikte Kars’ta soğuk hava da yüzünü göstermeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kars'ta soğuktan araçların camları dondu - 2

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü kentte araçların camları buz tuttu.

Kars'ta soğuktan araçların camları dondu - 3

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte soğuktan araçların camları donarken, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Kars'ta soğuktan araçların camları dondu - 4

Aracının camının buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Havalar bayağı soğudu, araçlarımızın camları buz tuttu. Soğuk hava Kars’ta başladı diyebiliriz.” dedi.

Kars'ta soğuktan araçların camları dondu - 5

Öte yandan ekim ayı ile birlikte vatandaşlar da kışlık giysilerini giymeye başladı.

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