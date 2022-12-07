Kars’taki soğuk hava Lavaşın Gölü'nü dondurdu

Kars’ta aşırı soğuklar nedeniyle Lavaşın Gölü kısmen donarken ağaçlar da kırağı tuttu.
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 10 dereceye düştüğü kentte Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırlarında bulunan Lavaşın Gölü kısmen donarken sis ve soğuktan ağaçlar kırağı tuttu.
Gölün etrafındaki sazlıklar da adeta dondu. Beyaza bürünen ağaçlar fotoğrafçıların ilgisini çekti.
Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde ise sis etkili oluyor.
Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.