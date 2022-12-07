Kars’taki soğuk hava Lavaşın Gölü'nü dondurdu

Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak eksii derecelere düşen hava sıcağı Lavaşın Gölü'nü kısmen dondurdu.

Kars’taki soğuk hava Lavaşın Gölü'nü dondurdu - 1

Kars’ta aşırı soğuklar nedeniyle Lavaşın Gölü kısmen donarken ağaçlar da kırağı tuttu.

Kars’taki soğuk hava Lavaşın Gölü'nü dondurdu - 2

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 10 dereceye düştüğü kentte Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırlarında bulunan Lavaşın Gölü kısmen donarken sis ve soğuktan ağaçlar kırağı tuttu.

Kars’taki soğuk hava Lavaşın Gölü'nü dondurdu - 3

Gölün etrafındaki sazlıklar da adeta dondu. Beyaza bürünen ağaçlar fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Kars’taki soğuk hava Lavaşın Gölü'nü dondurdu - 4

Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde ise sis etkili oluyor.

Kars’taki soğuk hava Lavaşın Gölü'nü dondurdu - 5

Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

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