Kartepe'de karlar eriyince çöp yığınları ortaya çıktı

İstanbul Sultanbeyli’den gezmek için Kartepe’ye geldiklerini söyleyen Erol Yetkin, “Maalesef çevremiz çöp içinde. İnsan gerçekten böyle görünce üzülüyor. Böyle olmamalı. Ben kendi çöpümü arabama koyup müsait bir yer bulana kadar beraberimde taşıyorum. Kışın tatile gelenler karların arasına çöplerini bırakıp gidiyorlar. Biraz çevremize dikkat etmemiz lazım. Hem doğaya hem de yaban hayatına zarar veriyorlar” dedi.