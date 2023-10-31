KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları

1 Kasım'la birlikte Kasım ayı sözleri ve mesajları araştırılacak. Kasım ayı ve sonbahar ile ilgili mesajlar ve sözler, 2023 Kasım ayının başlamasına saatler kala gündeme geldi. Tarih boyunca edebiyatçılara, şairlere, sanatçılara ilham olan Kasım ayı ilgili paylaşımda bulunmak isteyenler, Kasım ile ilgili mesajları ve sözleri araştırıyor. Kasım'ın gelişinin hissettirdiği duyguları dile getirmek isteyenler, Kasım ayı ile ilgili sözler ve Kasım mesajlarını sosyal medya profillerinden paylaşacak. Biz de sizler için Kasım ayı ile ilgili sözleri ve mesajları bir arada derledik...

KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları - 1

Sonbaharın üçüncü ayı olan Kasım nihayet geldi çattı. Kasım ayının gelişi, içerisinde "Kasım" geçen sözlerle bir kez daha hatırlatılıyor. Kış mevsiminin habercisi Kasım ayına özel sözleri sosyal medya hesaplarında paylaşacak vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Sonbaharın en güzel aylarından Kasım, bu yıl yine edebi güzel sözler ve içerikler ile anılacak. İşte; en güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları - 2

2023 KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Belki unuturuz onu, tüm kasımdan kalma çiçekler gibi…

Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor, usul usul... Adım sonbahar... - Atilla İlhan

Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.

Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları - 3

Sen gidersen ansızın sonbahar olurum, yağmurlar dökülür yanaklarıma.

Kasımın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum; ama ben bugün de seviyorum seni. (Cemal Süreya)

Kasım'da açan çiçektir aşk.

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI: En güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları - 4

Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...

Kasım ayı; Her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim.

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