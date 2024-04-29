Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var

Şemdinli-Yüksekova Fay Hattı’nı inceleyen yer bilimciler, bölgede aktif bir fay hattı tespit etti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, “Bu fayın yaşını bulmak üzere bir fay hattı üzerinde örneklemeler yaptık. Fay ne yazık ki kısmen yerleşim yerinden geçiyor.” dedi. Fay hattının Irak’a doğru uzandığını anlatan Öztürk, 7 büyüklüğünde deprem tehlikesine dikkat çekti.

Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var - 1

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden araştırmacılar Şemdinli-Yüksekova Fay Hattı’nı inceledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var - 2

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Prof. Dr. Nurullah Hanilçi ve ekibi fay hattının geçtiği yerleşim yerlerine gitti.

Ekip, araştırmaya 20 Nisan tarihinde başladı.
Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var - 3

UZUN SÜREDİR SESSİZ

Araştırmaya göre, bu fay hattı uzun bir süredir sessiz kalmış durumda ve geçmişte kaydedilmiş bir deprem verisi bulunmuyor.

Yapılan çalışmalarla fay hattının yaşını belirlemeye yönelik örneklemeler gerçekleştirdi.

Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var - 4

Fayın geçtiği alanın yerleşim yerlerini de kapsayan bu çalışma, bölgedeki potansiyel riskleri anlamak adına önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Bu araştırmanın sonuçları ise 2 ay sonra netlik kazanacak.
Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var - 5

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, yaptıkları araştırmalarla bölgedeki aktif fay hattını tespit ettiklerini açıkladı.

Öztürk’e göre, sismik aktivite ve yüzeydeki mineralli suların çıkışlarıyla belirlenen bu fay hattı, bölgedeki deprem riskinin boyutunu belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Bölgedeki fay hattının yaşını belirlemek için yapılan örneklemeler, olası bir deprem risk analizi için de veri sağlayacak.
Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var - 6

Prof. Dr. Öztürk, fay hattından çıkan sudan örnekler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Şimdi biz bu çalışmamızda, yerel halkla da burada konuşma şansı bulduk. Eski fay hattından çıkan suyun ve bıraktığı çökeleklerin, traverten diyoruz buna, bu çökeleklerin olduğu noktalardan örnek aldık. Özetle bu fayın yaşını bulacağız. Bu bize sağ yanal yönlü fay sisteminin ne zamandan beri çalıştığını ve diğer segmentlerle beraber yaş ilişkisini ortaya koymamıza yarayacak. Burası uzun süre suskun bir nokta.

Söylediğim gibi aletsel ve tarihsel deprem datası yok elimizde. Yani 500 yıl önce kırıldığını bilmiyoruz. 1000 yıl önce kırıldığını bilmiyoruz. Yaşlılarla da konuştuğumuzda burada bir depremden bahsedemiyoruz ama fayımız var. O halde uzun süredir burada deprem olmamış ve bir riskin yoğunlaştığını, enerjinin biriktiğini bu alanda söyleyebiliriz.”
Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var - 7

Şemdinli-Yüksekova Fay Hattı’nın deprem üretme riski olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Irak’a doğru uzanan bir fay. Yaklaşık 100 kilometre boyunda bir fay. Büyük kırıldığı zaman 7'lik deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Yalnız Şemdinli'de zemin yapısı daha iyiydi. Şemdinli sağlam zemine kurulmuş ama Yüksekova'da zemini daha sıvı. Olası bir depremde Yüksekova'nın Şemdinli'den daha fazla etkilenmesi yüksek olacak.” ifadelerini kullandı.

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