Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 100 kilometre uzunluğundaki fay uzun süredir sessiz, 7 büyüklüğünde deprem riski var
Şemdinli-Yüksekova Fay Hattı’nı inceleyen yer bilimciler, bölgede aktif bir fay hattı tespit etti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, “Bu fayın yaşını bulmak üzere bir fay hattı üzerinde örneklemeler yaptık. Fay ne yazık ki kısmen yerleşim yerinden geçiyor.” dedi. Fay hattının Irak’a doğru uzandığını anlatan Öztürk, 7 büyüklüğünde deprem tehlikesine dikkat çekti.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden araştırmacılar Şemdinli-Yüksekova Fay Hattı’nı inceledi.