Baba Ramazan Şenol da kazanın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen hala oğlunun yokluğuna alışamadığını, acısının her gün arttığını dile getirdi.

Oğlunun hep hayallerinin peşinden koştuğunu vurgulayan baba Şenol, "Kaan'ımın arkadaşlarına nasihatim, kim ne derse desin, sizler de benim oğlum gibi hayalleriniz için yaşayın. Benim oğlumun tiyatro hayali hayatını kaybettiği kaza nedeniyle yarım kaldı ama 10 yaşında bir oğlum daha var. Ben Mert Mehmet'in de tiyatrocu olmasını ve abisi gibi buradan yetişmesini istiyorum." dedi.

Tören sonunda tiyatro eğitmenleri tarafından baba Şenol'a oğlunun mezuniyet belgesi verildi.

Etkinliğe İzmir'de geçen yıl mayıs ayında bisiklet kullanırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen 17 yaşındaki Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler de katıldı.