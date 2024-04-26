Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı”

İstanbul’da 4’üncü kattaki evin balkonundan atılarak öldürülen Fatma Duygu Özkan’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayın şüphelisi Doğan Can Gündüz’ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Davanın tanıklarından M.Ç’nin ifadesi ise kan dondurdu. M.Ç, kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı” - 1

İstanbul’da balkondan atılarak öldürülen Fatma Duygu Özkan’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

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Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı” - 2

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz’ün Fatma Duygu Özkan’a mesaj atarak iletişime geçtiği ve Kadıköy’de evine davet ettiği, şüpheli Doğan Can Gündüz’ün binanın 4'üncü katında bulunan evin balkonundan Fatma Duygu Özkan’ın bacaklarından tutarak aşağıya attığı kaydedildi.

Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı” - 3

İddianamede M.Ç. isimli tanığın ifadelerine de yer verildi.

Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı” - 4

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan M.Ç, olay günü saat 20.30 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte dolaştıkları sırada, bir binanın 4’üncü katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu, yukarıya baktığında siyah saçlı bir kadının yanında bulunan kel ve üzeri çıplak, sırtında büyükçe dövmesi olan erkek bir kişi tarafından balkondan atılmaya çalıştığını gördüğünü anlattı.

Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı” - 5

“BALKONDAN ATIP GÜLDÜ, İÇERİ GİRİP MÜZİK AÇTI”

Kadının bu sırada çığlık atarak yardım istediğini söyleyen M.Ç, erkeğin kadını bacaklarını tutarak aşağıya attığını ve kadının sert bir şekilde yere düştüğünü söyledi. M.Ç. bu sırada şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeriye girerek müzik açtığını anlattı.

Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı” - 6

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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