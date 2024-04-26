Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı”
İstanbul’da 4’üncü kattaki evin balkonundan atılarak öldürülen Fatma Duygu Özkan’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayın şüphelisi Doğan Can Gündüz’ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Davanın tanıklarından M.Ç’nin ifadesi ise kan dondurdu. M.Ç, kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.
İstanbul’da balkondan atılarak öldürülen Fatma Duygu Özkan’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.