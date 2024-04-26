Kadıköy’deki kadın cinayetinde kan donduran tanık ifadesi: “Aşağı attı, gülüp müzik açtı”

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan M.Ç, olay günü saat 20.30 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte dolaştıkları sırada, bir binanın 4’üncü katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu, yukarıya baktığında siyah saçlı bir kadının yanında bulunan kel ve üzeri çıplak, sırtında büyükçe dövmesi olan erkek bir kişi tarafından balkondan atılmaya çalıştığını gördüğünü anlattı.