Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (Kadro ve branş dağılımı belli oldu)

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Atama bekleyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 36 bin personel alımı ilanı sonrasında, alım yapılacak olan kadro ve branş dağılımını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (Kadro ve branş dağılımı belli oldu) - 1

24 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, gözler Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için yayımlayacağı başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (Kadro ve branş dağılımı belli oldu) - 2

36 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (Kadro ve branş dağılımı belli oldu) - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (Kadro ve branş dağılımı belli oldu) - 4

HANGİ KADRO VE BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

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