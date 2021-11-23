Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı

Yeni tespit edilen obruktaki su varlığının, tabandan baraj gölüyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu obruğa yakından bakıldığında içerisinde su olduğu görülüyor ki bunun sürekli olarak su bulundurması mümkün değil. Bu suyun barajla irtibatlı olması lazım. Dolayısıyla nasıl bir bağlantı var, bir mağara sisteminin çökmesiyle mi oluştu veya çatlaklar boyunca mı geliyor, bunun ortaya konulması gerekiyor. Obruğun en üst yüzeyi yaklaşık 350 metre çapa sahip. Bu obruğun bölgedeki çok büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var."