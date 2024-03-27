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Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası

"Eros" isimli kedinin İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülmesinin yankıları sürerken bir hayvana şiddet iddiası daha gündeme geldi. Görevli olduğu okulun "Faruk" isimli kedisini 5. kattan aşağıya ittiği iddia edilen öğretmene sosyal medyada tepki yağdı. Ağır yaralanan "Faruk" isimli kedinin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 1

Bir öğretmenin "Faruk" isimli kediyi camdan aşağıya iterek ağır yaralanması neden olduğu iddiasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 2

Lise öğrencileri için her yıl uygulanan ve uluslararası alanda İngilizce dil seviyesini belirleyen IELTS sınavı için İstanbul Levent'te bulunan bir okulda görev alan bir gözetmen öğretmenin, okulda bakılan ve camdan cama gezinen "Faruk" isimli kediyi 5. kattan aşağı ittiği öne sürüldü.

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 3

Ayrıca gözetmen öğretmenin, kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri bir daha sınava girmemekle tehdit ettiği de iddia edildi.

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 4

Olayın bir öğrencinin sosyal medya hesabından duyurulmasıyla #farukiçinadalet hashtag'inde tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 5

Kedinin ilk müdahalesinin Beşiktaş Belediyesi Rehabilite Merkezi tarafından yapıldığı, daha sonra ise okul yönetimi tarafından özel bir klinikte tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kedinin iki bacağının kırık olduğu ve iç kanama yaşadığı ifade edildi.

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 6

Öğrenci paylaşımında şunları söyledi:

"Bunun buraya atılması doğru mu bilmiyorum ama birden fazla sayıda insana buradan ulaşabileceğimi düşündüm. "Cumartesi günü Terakki Vakfı Okulları Levent yerleşkesinde yapılan IELTS sınavında okulumuzun kedisi Faruk, sınava gözetmen olarak gelen F. A. tarafından 5 KAT YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI ATILMIŞTIR.

Bu kişi öğrencileri ilk sınavlarını iptal etmekle tehdit etmiş ve kedinin yürüyüp gittiğini yalanını söylemiştir. Faruk'un durumu şu an ağır. Yarın özel veterinere götürülecek çünkü devlette iç kanamayı tespit edebilecek tek cihaz kullanmayı bilen kimse yokmuş...

Sosyal medyayı desteklemek için #farukiçinadalet etiketini açtık. Eğer etiketi kullanarak haberi yayınlarsanız bize gerçekten çok yardımınız dokunmuş olur. İlgilenenlere teşekkürler."

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 7

Tepkiler üzerine olayın geçtiği okulun yönetiminden açıklama geldi. 

"Sınav esnasında hepimizi derinden üzen bir olay yaşanmıştır. Okulumuzda bakımını sağladığımız sokak hayvanlarından birisi sınav anında sınıflardan birisine girmeye çalışmıştır. İlgili kuruluş tarafından görevlendirilen gözetmen engellemek için kontrolsüz müdahalede bulunmuştur. Bunun sonucunda okulumuzun sevilen kedisi binadan düşmüştür..." denilen açıklama şu şekilde devam etti:

"Olay sonrasında hemen duruma müdahale eden okul çalışanları, kedinin sağlık kuruluşuna hemen ulaşmasını sağlamışlardır. Kedinin sağlık durumu personelimiz ve tarafımızdan yakından takip edilmektedir.

İlgili kuruluşa gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup ayrıca olaya sebebiyet veren kişi için hukuki birimimiz resmi mercilere başvurularımızı yapmaktadır...

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın ve velilerimizin konuya göstermiş olduğu hassasiyet anlamlı ve önemli olup tüm süreç tarafımızca titizlikle takip edilmektedir."

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 8

Sınavı yapan kurumdan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Geçici gözetmen olan kişiyle ilişiklerin kestiklerine kesildiği ifade edildi. 

Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası - 9

KEDİ EROS

Eros adlı kediyi ödüren zanlıya verilen cezaya savcının itiraz edeceği öğrenildi.

İstanbul Başakşehir’de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından yılbaşı gecesi tekmelenerek öldürülmüştü.

Keloğlan’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması ise geri bırakılmıştı. Bu ceza üst mahkeme tarafından bozulmuştu.

Kararın bozulmasının ardından devam eden yargılamanın ilk duruşmasında Keloğlan bu kez kasten hayvan öldürme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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