Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası

Tepkiler üzerine olayın geçtiği okulun yönetiminden açıklama geldi.

"Sınav esnasında hepimizi derinden üzen bir olay yaşanmıştır. Okulumuzda bakımını sağladığımız sokak hayvanlarından birisi sınav anında sınıflardan birisine girmeye çalışmıştır. İlgili kuruluş tarafından görevlendirilen gözetmen engellemek için kontrolsüz müdahalede bulunmuştur. Bunun sonucunda okulumuzun sevilen kedisi binadan düşmüştür..." denilen açıklama şu şekilde devam etti:

"Olay sonrasında hemen duruma müdahale eden okul çalışanları, kedinin sağlık kuruluşuna hemen ulaşmasını sağlamışlardır. Kedinin sağlık durumu personelimiz ve tarafımızdan yakından takip edilmektedir.



İlgili kuruluşa gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup ayrıca olaya sebebiyet veren kişi için hukuki birimimiz resmi mercilere başvurularımızı yapmaktadır...



Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın ve velilerimizin konuya göstermiş olduğu hassasiyet anlamlı ve önemli olup tüm süreç tarafımızca titizlikle takip edilmektedir."