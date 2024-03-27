Kedi Eros'tan sonra "Faruk" mu? "Sınav gözetmeni 5. kattan itti" iddiası
"Eros" isimli kedinin İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülmesinin yankıları sürerken bir hayvana şiddet iddiası daha gündeme geldi. Görevli olduğu okulun "Faruk" isimli kedisini 5. kattan aşağıya ittiği iddia edilen öğretmene sosyal medyada tepki yağdı. Ağır yaralanan "Faruk" isimli kedinin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir öğretmenin "Faruk" isimli kediyi camdan aşağıya iterek ağır yaralanması neden olduğu iddiasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.