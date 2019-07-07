Kedisi için doğum günü partisi yaptı

1 Pamukkale ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde yaşayan halkla ilişkiler uzmanı 29 yaşındaki Sena Öner, 18 yıl önce sokakta gördüğü yaralı kedi yavrusunu alarak bakımını üstlendi. "Jale" ismini verdiği kediyi yanından ayırmayan Öner, kediyi sahiplenmesinin 18. yılını, doğum günü partisiyle kutladı.

2 Arkadaşlarıyla parti hazırlıklarını yapan Öner, evinin salonunu süsledi, kedisine özel kıyafet yaptırıp fotoğraf albümü bastırdı.

3 Davetlilerin hediyesi ise kedi maması oldu. Kedi şekli verilmiş pastayı kucağına aldığı kedisiyle, çalınan "Doğum günün kutlu olsun Jale" şarkısı eşliğinde kesen Öner, daha sonra misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

4 Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedisinin "ailesinden birisi olduğunu" söyledi. Kedisini çok sevdiğini anlatan Öner, "Onu bulduğumda yeni doğmuş ve gözleri daha açılmamıştı. Bir ayağı kırıktı. Şimdi ise 18'inci yaş gününü kutluyoruz. Onu çok seviyoruz. Ailece ona çok bağlıyız. Kedimi sevgimle büyüttüm" dedi.

5 Hediye mamaları sokaktaki kedilere dağıtacağını belirten Öner, "Kedimiz bütün bunların ne olduğunu anlamıyor. Amacımız kendi aramızda eğlenmek" diye konuştu.