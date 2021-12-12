Kediyi duvara fırlatan kocaya bin 500 lira ceza

Haberler - DHA 12.12.2021 - 09:57
Eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı.
Sesler üzerine komşuların ihbarıyla eve polis ekibi sevk edildi.
M.E. evden kaçarken eşi Y.E. şikayetçi oldu.
Yaralı kedi komşuların yardımıyla veteriner kliniğine götürüldü.
Başına aldığı darbe sonucu beyninde ödem oluştuğu belirlenen hayvan tedavi altına alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan M.E.'ye kediye şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası uygulandı.
Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Scottish Fold cinsi kedinin narin ve değerli olduğunu söyledi.Kurban, “Karı koca kavgası sırasında hayvan da nasibini almış. Komşuları kedinin öleceğinden korktukları için kliniğe getirmişler. Kafadan darbe aldığını, kanama ve ödem olduğunu öğrendik. 1 hafta şırıngayla beslenmek zorunda. İlaçları var, 1 hafta riskli dönem. Veteriner, ‘Eğer 1 haftayı atlatırsa kurtulur, atlatamazsa ölebilir’ diyor” dedi.
Kediye şiddet uygulayan kişiye idari işlem uygulandığını belirten Kurban, “Bu olay adli vaka olarak görülmedi, şahıs idari ceza olarak para cezası aldı. Eğer hayvan ölürse bu sefer adli vaka olarak ceza alacak. Kişinin hapse girmesi için bu hayvanın ölmesi mi gerekiyor? Bu cezalar daha ağırlaştırılmalı. Şiddetin de hapis cezası olmalı” diye konuştu.
Kurban, “Olaydan çok etkilendi. Dokunmaya kıyamıyoruz. Parayla alındığı için değerlidir, şiddete uğramaz görüşü de var ama bu da şiddete uğruyor. Hiç kimse hayvan bakmak zorunda değil. Bakmayın, sevmeyin ama onlara zarar da vermeyin” şeklinde konuştu.
Kediyi iki kadının gözyaşları içerisinde getirdiğini anlatan Göktuğ Hacıfettahoğlu, “Ben de kedi getirmiştim. O an iki kadın ağlayarak içeri girdiler, 'kediye dayak atıldı' dediler. Kediyi kutusundan çıkardıklarında ağlayarak tepki veriyordu. Şu anki haline göre daha kötüydü. Boynu ve başı şişkindi. Bugün çok daha ümit veriyor bize” dedi.