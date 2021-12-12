Kediyi duvara fırlatan kocaya bin 500 lira ceza

“BAKMAYIN AMA ZARAR DA VERMEYİN”

Kurban, “Olaydan çok etkilendi. Dokunmaya kıyamıyoruz. Parayla alındığı için değerlidir, şiddete uğramaz görüşü de var ama bu da şiddete uğruyor. Hiç kimse hayvan bakmak zorunda değil. Bakmayın, sevmeyin ama onlara zarar da vermeyin” şeklinde konuştu.