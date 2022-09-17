Kefken açıklarında 350 kiloluk camgöz köpek balığı yakaladı

Balığı iş yerinde sergileyen Şahin şunları söyledi: "Dün gece palamut avlamak için denize açıldık. Daha sonra ağımıza kocaman bir kütlenin takıldığını hissettik. Baktık ki kocaman bir camgöz var. Yaklaşık 350 kilo civarında 3,5 metre boyunda bir balık yakaladık. Karadeniz Kefken açıklarında yakaladık biz bu balığı dışarı çıkarmak çok zor oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca uğraştırdı bizi ama sonunda başardık."