Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor

Şanlı, “Gökyüzünde 88 takım yıldızı var. 12 ay boyunca Ay’ın dolunay halinin 12 ayrı fotoğrafını çektim. 2021 mayısta Ay, Dünyaya en yakın mesafe olan 357 bin kilometreye kadar yaklaştı. Aralık ayında 405 bin kilometreye kadar uzaklaştı. Gezegenleri de gözlemliyorum. Eğer Güneş battıktan sonra batı yönüne bakarsanız Venüs, Satürn ve Jüpiter’i çok parlak görebilirsiniz " diye konuştu.