Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor

Bursa’da yaşayan emekli Şenol Şanlı, evinde yaptığı teleskoplarla her gün gezegenlerin hareketlerini gözlemliyor ve fotoğraflıyor. Bilim ve uzay tutkunu Şanlı, teleskopla ilgili bilgi birikimlerini okullarda çocuklarla da paylaşıyor.

Haberler - İHA 24.12.2021 - 10:22

Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 1

Gezegen aşığı Bursalı vatandaş Şenol Şanlı, yaptığı araştırmalar sonucu kendi teleskobunu üretmeyi başardı.

Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 2

Şanlı, bu zamana kadar yaptığı çok sayıda teleskopla her gün gezegenleri takip edip onların fotoğraflarını çekiyor.

Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 3

Ayın yıl boyunca hareketlerini ve Dünyaya uzaklığını sıklıkla ölçen Şanlı, bu anların fotoğraf ve videolarını da çekiyor. 

Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 4

Bilim ve uzay tutkunu Şanlı, teleskopla ilgili bildiği bütün bilgileri okullarda çocuklara da aktarıyor.

Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 5

"YILDIZLARI MAHALLEMİN SOKAKLARI GİBİ TANIRIM"

Şanlı yaklaşık 22 yıldır amatör olarak teleskop yaptığını ve astro fotoğrafçılıkla uğraştığını söyleyerek, "Yaptığım teleskopla hem kendim gözlem yapıyorum heö de meraklılarına da yaptırıyorum. Bilgilerimi okuldaki seminerlerde paylaşıyorum. Merakım hep vardı. Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanırım” dedi.

Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 6

Şanlı, “Gökyüzünde 88 takım yıldızı var. 12 ay boyunca Ay’ın dolunay halinin 12 ayrı fotoğrafını çektim. 2021 mayısta Ay, Dünyaya en yakın mesafe olan 357 bin kilometreye kadar yaklaştı. Aralık ayında 405 bin kilometreye kadar uzaklaştı. Gezegenleri de gözlemliyorum. Eğer Güneş battıktan sonra batı yönüne bakarsanız Venüs, Satürn ve Jüpiter’i çok parlak görebilirsiniz " diye konuştu.

Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 7
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 8
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 9
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 10
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 11
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 12
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 13
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 14
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 15
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 16
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 17
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 18
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 19
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 20
Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor - 21

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