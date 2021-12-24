Kendi yaptığı teleskoplarla gezegenlerin fotoğrafını çekiyor

Haberler - İHA 24.12.2021 - 10:22
Gezegen aşığı Bursalı vatandaş Şenol Şanlı, yaptığı araştırmalar sonucu kendi teleskobunu üretmeyi başardı.
Şanlı, bu zamana kadar yaptığı çok sayıda teleskopla her gün gezegenleri takip edip onların fotoğraflarını çekiyor.
Ayın yıl boyunca hareketlerini ve Dünyaya uzaklığını sıklıkla ölçen Şanlı, bu anların fotoğraf ve videolarını da çekiyor.
Bilim ve uzay tutkunu Şanlı, teleskopla ilgili bildiği bütün bilgileri okullarda çocuklara da aktarıyor.
Şanlı yaklaşık 22 yıldır amatör olarak teleskop yaptığını ve astro fotoğrafçılıkla uğraştığını söyleyerek, "Yaptığım teleskopla hem kendim gözlem yapıyorum heö de meraklılarına da yaptırıyorum. Bilgilerimi okuldaki seminerlerde paylaşıyorum. Merakım hep vardı. Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanırım” dedi.
Şanlı, “Gökyüzünde 88 takım yıldızı var. 12 ay boyunca Ay’ın dolunay halinin 12 ayrı fotoğrafını çektim. 2021 mayısta Ay, Dünyaya en yakın mesafe olan 357 bin kilometreye kadar yaklaştı. Aralık ayında 405 bin kilometreye kadar uzaklaştı. Gezegenleri de gözlemliyorum. Eğer Güneş battıktan sonra batı yönüne bakarsanız Venüs, Satürn ve Jüpiter’i çok parlak görebilirsiniz " diye konuştu.