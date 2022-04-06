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Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

Samsun’da bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı. Yıkılan binanın sahibinin, yıkım için belediyeden ruhsat beklediği öğrenildi.

Haberler - İHA 06.04.2022 - 15:20

Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - 1

YIKIM İÇİN RUHSAT BEKLENİYORDU

'un Atakum ilçesinde Ahmet Çelik isimli vatandaş  ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti.

Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken ilginç bir olay yaşandı.

Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - 2

KEPÇE OPERATÖRÜ ADRESİ KARIŞTIRDI

Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - 3

YIKIM MASRAFLARINI İSTEDİ

Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti.

Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - 4

Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.

Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - 5

Ahmet Çelik, “Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı" diye konuştu.

Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - 6

Operatörün asıl yıkacağı bina ile kendi binası arasında iki likometre olduğunu söyleyen Çelik, "Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor" dedi.

Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - 7

Müteahhit firma yetkilisi ise olay yaşandığında şehir dışında olduklarını, arsadaki binanın yıkımı için belediyeden yıkım ruhsatı bekledikleri sırada komşuların kepçe operatörünün yaptığı yıkımı haber verdiğini, sonrasında devreye girerek sorunu çözdüklerini bildirdi.

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