Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum”

İstanbul Çekmeköy’de bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracılarını daireye sokmamak için kapı kilidinin içinde anahtar kırıp, yapıştırıcı madde sürdü. Evlerine girebilmek için çantalarında kargaburunla gezdiklerini anlatan kiracılar, ev sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum” - 1

İstanbul’da bir ev sahibi, zam konusunda anlaşmazlık yaşadığı kiracılarının eve girmesini engellemek için kapıya yapıştırıcı sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum” - 2

Çekmeköy ilçesinde yaşanan anlaşmazlık sonrası, aynı binada yaşayan ev sahibi kiracıların bulunduğu dairelere ait sayaçları söktü, kiracılarına küfürler yağdırdı.

Daha sonra kapıların deliğinde anahtar kırıp üstüne yapıştırıcı sürdü.

Kiracılar ise günlerdir evlerine giremediklerini belirtti.
Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum” - 3

Ev sahibinin kapı kilidine sürdüğü yapıştırıcı yüzünden günlerdir evlerine giremediklerini belirten kiracılar, akrabalarında kaldıklarını belirterek mağdur olduklarını ifade etti.

Giysilerini bile değiştiremediklerini ve duş alamadıklarını belirten kiracılar ev sahibinden şikayetçi oldu.

Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum” - 4

“Yaşanan olayların ardından ev sahibinden şikayetçi olan kiracılar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ev sahibinin kapı kilidine sürdüğü yapıştırıcı yüzünden günlerdir evlerine giremediklerini belirten kiracılar akrabalarında kaldıklarını belirterek mağdur olduklarını ifade etti. Giysilerini bile değiştiremediklerini ve duş alamadıklarını belirten kiracılar ev sahibinden şikayetçi oldu.” diyen kiracı Selma Koç, “Burası benim evim ve ben burada yaşamak zorundayım. 40'tan fazla saatimizi söktü. Her seferinde biz karakola gidip ifade verdik. Binada bulunan diğer dairelerde bunu yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum” - 5

Günlerdir evine giremediğini söyleyen kiracı Pınar Erdoğan ise bu olayın yaklaşık iki aydır devam ettiğini söyledi.

Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum” - 6

"ÇANTAMDA KARGABURUN TAŞIYORUM"

Ev sahibinin kira fiyatını 6 bin 500 liradan 14 bin lira yaptığını anlatan Erdoğan, “Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. Devletin vermiş olduğu yüzde 25 kuralını hatırlattım. Daha sonrasında biz savcılığa gittik. Ev sahibi sahte kontrat düzenleyip elektrik ve suyumu kapattırdı. 2-3 gündür evime geldiğimde kapımın kilidinde yapışkan olduğunu gördüm. İkinci kez kapımı açtırıyorum. Ben şu anda dışarıda bir başkasının montu ile duruyorum. Benim evim var içeride eşyalarım var fakat evime girip eşyalarımı alamıyorum. Bir kadın olarak ben çantamda kargaburun taşıyorum, çünkü evime giremiyorum.” dedi.

Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum” - 7
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