Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum”
İstanbul Çekmeköy’de bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracılarını daireye sokmamak için kapı kilidinin içinde anahtar kırıp, yapıştırıcı madde sürdü. Evlerine girebilmek için çantalarında kargaburunla gezdiklerini anlatan kiracılar, ev sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İstanbul’da bir ev sahibi, zam konusunda anlaşmazlık yaşadığı kiracılarının eve girmesini engellemek için kapıya yapıştırıcı sürdü.