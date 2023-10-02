Kiracıları eve girmesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü | “Çantamda kargaburun taşıyorum”

"ÇANTAMDA KARGABURUN TAŞIYORUM"

Ev sahibinin kira fiyatını 6 bin 500 liradan 14 bin lira yaptığını anlatan Erdoğan, “Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. Devletin vermiş olduğu yüzde 25 kuralını hatırlattım. Daha sonrasında biz savcılığa gittik. Ev sahibi sahte kontrat düzenleyip elektrik ve suyumu kapattırdı. 2-3 gündür evime geldiğimde kapımın kilidinde yapışkan olduğunu gördüm. İkinci kez kapımı açtırıyorum. Ben şu anda dışarıda bir başkasının montu ile duruyorum. Benim evim var içeride eşyalarım var fakat evime girip eşyalarımı alamıyorum. Bir kadın olarak ben çantamda kargaburun taşıyorum, çünkü evime giremiyorum.” dedi.