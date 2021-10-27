Kırklareli'nde sürücüler 'kedi-köpek çıkabilir' tabelalarıyla uyarılıyor

Bu çalışmanın tüm belediyeler tarafından örnek alınması gerektiğini ifade eden Esen, "Bu uygulamanın çok faydalı olacağına inanıyorum. Tabelaları gören şoförler daha duyarlı olacak. Çok fazla yavru kedi ve köpekler ezilerek telef oluyor. Bu çalışma ile sürücüler daha dikkatli olacak" diye konuştu.