Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023 kış lastiği takma tarihi
Yazın bitişi ve havaların serinlemesiyle birlikte kış lastiği hazırlıklarının ne zaman yapılacağı merak konusu. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastik, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?
Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte yaklaşan kış aylarında uygulanan zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. İşte, zorunlu kış lastiği takma tarihi...