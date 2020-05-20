Kısıtlama bitti, sokaklar doldu

Anadolu Ajansı 20.05.2020 - 00:53 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 02:06
Başta E-5 Karayolu olmak üzere şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi.
Kadir Gecesi olması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.
İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 6'ya ulaştı.
Çay hasatı için özel izinle memleketlerine seyahat etmek için yola çıkan vatandaşlar da Anadolu Otoyolu'nda trafiğin artmasına neden oldu.
Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar maske takarken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı.