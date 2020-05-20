Kısıtlama bitti, sokaklar doldu

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 15 ilde 16-19 Mayıs’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da trafik artarken, özellikle akaryakıt istasyonlarında hareketlilik gözlendi. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı, sosyal mesafe kuralının zaman zaman hiçe sayıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı 20.05.2020 - 00:53 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 02:06

Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul’da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

Başta E-5 Karayolu olmak üzere şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi.

Kadir Gecesi olması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.

İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 6'ya ulaştı.

Çay hasatı için özel izinle memleketlerine seyahat etmek için yola çıkan vatandaşlar da Anadolu Otoyolu'nda trafiğin artmasına neden oldu.

İSTİKLAL'DE MANZARA DEĞİŞMEDİ

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne akın etti. 

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar maske takarken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı.

Zaman zaman sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı caddede çok sayıda vatandaş, aileleri ve arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı.

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