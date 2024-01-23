Kıyıya vuran cesetle DNA’sı eşleşen Merve’nin babası: Sözün bittiği yerdeyiz

“BİR MEZARIMIZ OLACAK”

Osman Elmas, cenazeyi teslim almak için bugün adli tıp kurumu morguna geldi.

Burada açıklama yapan Elmas, kızını bulmak için çok uğraştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Maalesef kıyıya son günlerde 9-10 ceset vurdu. Bunlardan birinin kızım olabileceği üzerinde durdular ve tekrar Antalya’ya geldim. Test yapıldı. Test sonucunda kızım olduğu ortaya çıktı. Allah, kayıpları olanlara sabır versin. Denizde bulunan diğer cesetlerin Suriyeli göçmenler olduğunu söylediler. Filistin’de de günlerdir, aylardır bir zulüm var. Orada da insanlar ölüyor. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah’ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Burada kaybolup da bulunamayan insanlar oluyormuş. Tek tesellimiz, başına gidip dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Sahil güvenlik, polis, herkes çok yardımcı oldu ve dört koldan aradı ama netice bu oldu. Kaderimizde evlat acısı yaşamak da varmış.”