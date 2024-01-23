Kıyıya vuran cesetle DNA’sı eşleşen Merve’nin babası: Sözün bittiği yerdeyiz
Antalya’da 4 Ocak’tan bu yana kayıp olarak aranan, Serik ilçesinde sahile vuran cesetle DNA’sı eşleşen Merve Şevval Elmas’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Acılı baba Osman Elmas, “Sözün bittiği yerdeyiz.” dedi.
İstanbul’da yaşayan Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gastronomi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas’a, 4 Ocak’tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.Antalya’ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne kızının bulunması için ifade verip, İstanbul’a döndü. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'’n bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Elmas’ın izin alıp, halk otobüsüne binerek, Barınaklar Bulvarı’nda inip Düden Şelalesi’nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas’ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.