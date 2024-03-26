Kocaköy Belediyesi hangi partide? Kocaköy Belediye başkanı kimdir? Kocaköy Belediye başkan adayları
Kocaköy Belediyesi hangi partide? Kocaköy Belediye Başkanı kimdir? Kocaköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Kocaköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Kocaköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Kocaköy yerel seçim sonuçları..
KOCAKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Kocaköy Belediyesini 5.292 alınan oy ve %61.67 oy oranı ile HDP adayı Rojda Nazlier kazanmıştır. Fakat Rojda Nazlier'in hapis cezasına çarptırılmasıyla yerine Yusuf Kaptanoğlu atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%61.67
- AK Parti%36.48
- CHP%1.24
- Saadet Partisi%0.41
- BTP%0.15
- SALİM ÇAN%0.06