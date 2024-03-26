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Kocaköy Belediyesi hangi partide? Kocaköy Belediye başkanı kimdir? Kocaköy Belediye başkan adayları

Kocaköy Belediyesi hangi partide? Kocaköy Belediye Başkanı kimdir? Kocaköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Kocaköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Kocaköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Kocaköy yerel seçim sonuçları..

Kocaköy Belediyesi hangi partide? Kocaköy Belediye başkanı kimdir? Kocaköy Belediye başkan adayları - 1

KOCAKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Kocaköy Belediyesini 5.292 alınan oy ve %61.67 oy oranı ile HDP adayı Rojda Nazlier kazanmıştır. Fakat Rojda Nazlier'in hapis cezasına çarptırılmasıyla yerine Yusuf Kaptanoğlu atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%61.67
  • AK Parti%36.48
  • CHP%1.24
  • Saadet Partisi%0.41
  • BTP%0.15
  • SALİM ÇAN%0.06

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocaköy Belediyesi hangi partide? Kocaköy Belediye başkanı kimdir? Kocaköy Belediye başkan adayları - 2

KOCAKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kocaköy Belediyesi Başkanı Yusuf Kaptanoğlu Kimdir?

Aslen Sinoplu olan Yusuf KAPTANOĞLU, 22.04.1989 tarihinde İstanbul’da doğdu.

2003 yılında Küçükçekmece Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlköğretim Okulu’ndan, 2007 yılında Küçükçekmece Sefaköy (Yabancı Dil Ağırlıklı) Lisesi’nden mezun oldu ve 2008 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü‘nde okumaya hak kazandı.

Lisans öğrenimi boyunca çeşitli öğrenci topluluklarında ve sivil toplum kuruluşlarında görev aldı ve bu dönemde birçok programda sunuculuk yaptı. 2011-2012 öğretim yılının güz döneminde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İtalya’da Calabria Üniversitesi‘nde eğitim aldı.

2012 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2012-2014 yılları arasında özel bir kurumda Müdür Yardımcılığı görevini ifa etti. Ayrıca bu dönemde ikinci üniversite kapsamında tercih ettiği Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun olan Kaptanoğlu, şu anda Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim dalında yüksek lisans eğitimine (tez aşamasında) devam etmektedir.

Memuriyete, 28 Mart 2015 tarihinde girdiği T.C. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak başlayan Yusuf KAPTANOĞLU,

31.08.2015 – 04.12.2015 tarihleri arasında 104. Dönem Kaymakam Adayı olarak T.C. Sinop Valiliği‘nde İl Merkez Stajını tamamladı.

Kocaköy Belediyesi hangi partide? Kocaköy Belediye başkanı kimdir? Kocaköy Belediye başkan adayları - 3

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞERAFETTİN YİĞİT
  • HACI KAÇAR
  • KADİR BERAT ÖZKAYA
  • MEHMET ŞIK
  • FURKAN BOZTEPE
  • VEYSİ KILIÇ
  • MEHMET HAN KAYA
Kocaköy Belediyesi hangi partide? Kocaköy Belediye başkanı kimdir? Kocaköy Belediye başkan adayları - 4

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