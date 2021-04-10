Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı

Konya'da Nisan ayında yağan kar kazalara neden oldu. Konya - Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. 1 Rus turist ölürken, çok sayıda yaralı var.

DHA 10.04.2021 - 12:47

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 1
İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki otobüs buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 2
Kazada 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 3
İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 4
Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan'ın kullandığı  otobüs, yine buzlanma ve tipi nedeniyle devrildi.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 5
32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 6
Kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirdi.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 7
Kaza sonrası yaralılar, yoldan geçen sürücülerin çekiçle camı kırması sonucu otobüsten çıkabildi.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 8
Kazanın şokunu atlatamayan yaralı turistlerin, birbirlerine sarılarak, teskin ettiği görüldü.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 9
Yaralı bir turistin de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 10
16 turistin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 11
Rus turist Elena Avtaıkına'nın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü.
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 12
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 13
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 14
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 15
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 16
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 17
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 18
Konya'da 2 tur otobüsü devrildi: 1 Rus turist öldü, çok sayıda yaralı - 19

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER